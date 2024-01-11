'М'ясні' штурми і шквальний вогонь: піхотинець розповів про жорстокі бої за Кліщіївку

Командир взводу бригади "Рубіж", піхотинець з позивним "Шелбі" розповів про бої за село Кліщіївка в Бахмутському районі Донецької області. За його словами, російські окупанти не забирали своїх поранених, а добивали їх на полі бою.
За словами "Шелбі", контакт з противником відбувався на відстані в 50-60 метрів, передає пресслужба Нацгвардії України.
"Життя в окопах, де постійно трясовина або вода, – не кожен таке витримає. Багато бійців бояться банально вилізти і стріляти у відповідь. Я ж ставлюся до цього як до роботи, яку я повинен виконувати, щоб вижити. А жити хочеться", - так описує службу піхотинця командир взводу.
На багатьох напрямках по всій лінії фронту противник використовує тактику "м'ясних" штурмів, і головний "мотиваційний фактор" для російських окупантів - загороджувальні загони, щоб штурмовики не змогли втекти або відступити.
Штурми українських позицій армія РФ супроводжує шквальним вогнем артилерії. Так було і під час атак на Кліщіївку.
"У Кліщіївці я пережив буквально все. Відчув на собі все вороже озброєння. Пам'ятаю, на моїй позиції залишилися три людини разом зі мною. Двоє поранених надають допомогу один одному, а я відстрілююся, поки три групи противника штурмують наші позиції. Це був дуже важкий напрямок. Жоден з нас не втік з позицій, як би важко не було", - розповів "Шелбі.
При цьому окупанти не забирають своїх поранених, а добивають їх на полі бою.
"Ми чули, коли хтось із них кричав, що "300", по ньому стріляли і крики затихали", - додав захисник України.
Як повідомляв Главред, раніше українські воїни-десантники показали, як виглядає Кліщівка під Бахмутом. Звільнений населений пункт більше нагадує випалену землю. У Кліщіївці майже не залишилося вцілілих будинків.
Довідка. 29 листопада 2022 року розпочалися бої за село Кліщіївка. У січні 2023 року населений пункт був захоплений російською стороною. Бої поновилися 11 травня 2023 року під час контратаки ЗСУ на околицях Бахмута. 17 вересня 2023 року Кліщіївка була звільнена ВСУ.
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