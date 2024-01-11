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ЗСУ топлять кораблі й підводні човни РФ: віцеадмірал розкрив план знищення ЧФ

Олексій Тесля
11 січня 2024, 10:59
Російські загарбники перетворили Крим на величезну військову базу, підкреслив Олексій Неїжпапа.
Крейсер Москва, Чорноморський флот
ЗСУ вибивають флот РФ з Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот , structure.mil.ru

Командувач Військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа прокоментував питання про те, наскільки реально зробити так, щоб Росія, навіть контролюючи півострів, не могла використовувати його морські бази.

За його словами, цю роботу "треба зробити". Таку інформацію він озвучив в інтерв'ю Українській правді.

"Є завдання президента, Головнокомандувача Збройними силами, і ми будемо працювати", - підкреслив командувач ВМС.

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При цьому він нагадав про те, що російські загарбники перетворили Крим на величезну військову базу, зокрема для свого флоту, тому Україні не легко знищувати ці об'єкти.

Крім того, на окупованому півострові РФ розгорнула госпіталі та пункти медичного забезпечення окупантів, а Севастополь окупанти перетворили на стратегічний хаб.

"Севастополь - це головна база, яка повністю задовольняє утриманню флоту, ремонтну базу, це кілька ремонтних заводів, а ще аеродроми, і той же "Бельбек", і "Кача". У тому ж Новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні таких місць зберігання озброєння тощо. Це за великим рахунком одна з причин, чому вони в Криму опинилися в 2014 році. Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли", - зазначив український віце-адмірал.

При цьому він нагадав про те, що Росія готувалася до війни і посилила ЧФ максимально. Йдеться про новітні фрегати, підводні човни, ракетні катери з "Калібрами". Водночас Україна проводить успішні операції з ураження Чорноморського флоту. Зараз у нас є не тільки дрони, але і Storm Shadow, які забезпечили дуже точні удари по штабу Чорноморського флоту.

"Перший раз в історії був знищений підводний човен. Це історична, до речі, подія, десь на рівні крейсера "Москва". Носій "Калібрів" був знищений прямо в доці. Потужний новий підводний човен з гарною назвою "Ростов-на-Дону". Або новітній ракетний катер "Аскольд", який так і не встигли ввести до складу флоту. Це успіхи всіх Сил оборони: і дрони СБУ, звичайно, і повітряні сили, і наші берегові ракетні війська, і ті засоби Головного управління розвідки, які у них є. І Феодосії останнім часом теж", - додав Неїжпапа.

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Раніше повідомлялося про те, що Україна підвищила ставки по Криму, Путін ризикує залишитися без флоту. Україна вже фактично вигнала кораблі Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму, безпечних портів там немає, вважає аналітик Федір Пухов.

Крим став "ахілесовою п'ятою для Путіна", вважає військовий аналітик Bild Юліан Репке. За його словами, те, що Крим став найслабшим місцем Путіна, підтвердили інциденти з ударом по кораблю Новочеркаськ і розтрощенням чотирьох Су-34, які вилетіли з того ж окупованого півострова.

Удар ЗСУ по кораблю Новочеркаськ показав, що Україна має ракети дальністю 400-560 км, вважає генерал Бундесверу у відставці Ерхард Бюлер. Згідно з припущенням Бюлера, Київ міг отримати від Британії Storm Shadow з дальністю понад 500 км.

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Чорне море ВМС України чорноморський флот РФ новини Криму Олексій Неїжпапа війна Росії та України
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