Ціни на опалення злетять до 40 гривень: кому і коли світить подорожчання

Газопостачальник некоректно прогнозує ліміти газу на опалювальний сезон.
В Україні вартість опалення у деяких містах може вирости. Це пов'язано з розрахунком споживання природного газу для виробництва і постачання тепла.
Про це йдеться в заяві, яка опублікована прес-службою профільної асоціації Укртеплокомуненерго.
Нова ціна і причина зростання тарифів
Вартість опалення може становити 40 грн за 1 куб.м. це пов'язано з розрахунками ДК Нафтогаз Трейдинг, яка неправильно спрогнозувала обсяги споживання природного газу для виробництва і постачання тепла населенню і бюджетним установам.
Тепер споживачам доведеться перемикатися на постачальника "останньої надії" (ПОН), який буде подавати газ тільки два місяці, і платити не 7,42 грн/куб.м, ринкову вартість – у січні вона становить 40 грн.
Крім того, тепловики заявляють про невиконання підписаного перед стартом опалювального сезону меморандуму з владою. Не всі підприємства в повному обсязі отримують компенсації за різницею в тарифах, а ціни на тепло залишаються "політичними" і економічно необґрунтованими.
"Газопостачальник некоректно прогнозує ліміти газу на опалювальний сезон і вимагає оплати за це "наднормове" споживання за ринковою ціною, спонукаючи підприємства ТКЕ переходити на ППН і штрафні санкції. Це означає банкрутство ТКЕ, що на початку призведе до руйнування системи централізованого теплопостачання в окремих містах, а в кінцевому підсумку – в державі в цілому", – зазначено в заяві.
Де може злетіти ціна на опалення
Йдеться в першу чергу про такі міста:
- Вінниця;
- Жовті Води;
- Миргород;
- Херсон;
- Теплодар;
- Нововолинськ;
- Кам'янець-Подільський;
- Шепетівка;
- Старокостянтинів.
Теплопостачальні підприємства цих населених пунктів не зможуть розрахуватися за газ вже в січні. При цьому "Нафтогаз" відмовляється коригувати свої розрахунки.
"Це означає зміну умов надання газу і можливе застосування з 1 лютого страхового механізму – постачальника "останньої надії", за яким газ може надаватися тільки 2 місяці не за фіксованою соціальною ціною, а за ринковою", – сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, в Україні споживачі почали отримувати перші в цьому опалювальному сезоні рахунки за послугу теплопостачання. При цьому ціна на тепло для малого та середнього бізнесу в окремих містах зросла щонайменше в чотири рази.
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