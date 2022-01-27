Ціни на опалення злетять до 40 гривень: кому і коли світить подорожчання

/ УНІАН

В Україні вартість опалення у деяких містах може вирости. Це пов'язано з розрахунком споживання природного газу для виробництва і постачання тепла.

Про це йдеться в заяві, яка опублікована прес-службою профільної асоціації Укртеплокомуненерго.

Нова ціна і причина зростання тарифів

Вартість опалення може становити 40 грн за 1 куб.м. це пов'язано з розрахунками ДК Нафтогаз Трейдинг, яка неправильно спрогнозувала обсяги споживання природного газу для виробництва і постачання тепла населенню і бюджетним установам.

Тепер споживачам доведеться перемикатися на постачальника "останньої надії" (ПОН), який буде подавати газ тільки два місяці, і платити не 7,42 грн/куб.м, ринкову вартість – у січні вона становить 40 грн.

Крім того, тепловики заявляють про невиконання підписаного перед стартом опалювального сезону меморандуму з владою. Не всі підприємства в повному обсязі отримують компенсації за різницею в тарифах, а ціни на тепло залишаються "політичними" і економічно необґрунтованими.

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"Газопостачальник некоректно прогнозує ліміти газу на опалювальний сезон і вимагає оплати за це "наднормове" споживання за ринковою ціною, спонукаючи підприємства ТКЕ переходити на ППН і штрафні санкції. Це означає банкрутство ТКЕ, що на початку призведе до руйнування системи централізованого теплопостачання в окремих містах, а в кінцевому підсумку – в державі в цілому", – зазначено в заяві.

Де може злетіти ціна на опалення

Йдеться в першу чергу про такі міста:

Вінниця;

Жовті Води;

Миргород;

Херсон;

Теплодар;

Нововолинськ;

Кам'янець-Подільський;

Шепетівка;

Старокостянтинів.

Теплопостачальні підприємства цих населених пунктів не зможуть розрахуватися за газ вже в січні. При цьому "Нафтогаз" відмовляється коригувати свої розрахунки.

"Це означає зміну умов надання газу і можливе застосування з 1 лютого страхового механізму – постачальника "останньої надії", за яким газ може надаватися тільки 2 місяці не за фіксованою соціальною ціною, а за ринковою", – сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, в Україні споживачі почали отримувати перші в цьому опалювальному сезоні рахунки за послугу теплопостачання. При цьому ціна на тепло для малого та середнього бізнесу в окремих містах зросла щонайменше в чотири рази.

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