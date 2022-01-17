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Українців здивували космічними платіжками за опалення з різницею в 300%

17 січня 2022, 13:53

Експерти не виключають підвищення тарифів на опалення в Україні.

Опалення, батареї
Українці поскаржилися на платіжки за опалення / УНІАН

В Україні після отримання нових платіжок за опалення споживачі заявили про помітну різницю цін.

Відзначається, що різниця в сумах в різних багатоповерхівках досягає 300%, пише Obozrevatel.

У матеріалі наводяться ціни за опалення квадратного метра житла в Києві в одному з будинків на вулиці Чорнобильській – воно обійшлося споживачам в 25 грн. У той же час на вулиці Закревського, 85 в утепленому будинку за кожен квадрат довелося платити всього 18,45 грн.

Відзначається, що в добре утеплених будинках витрати на опалення можуть становити всього 11 грн за квадратний метр. У той же час в будинках, в яких не утеплили стіни, вікно, комунікації, не встановили індивідуальний тепловий пункт (ІТП), за кожен квадрат доводиться платити більше 30 грн.

Українців попередили про зліт цін на опалення

За словами голови правління Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, минулого року ціни на опалення також обіцяли не піднімати, але в лютому Київтеплоенерго нарахували високі платіжки через морози. Оскільки морози тільки починаються, за словами експерта, не виключено, що ситуація може повторитися.

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"Поки ми отримали тільки платіжки за грудень, а у нас січень-лютий, в основному, два найхолодніших місяці, які впливають на платіжку. Тому я б не поспішав з висновками, що ми "без стресу" пройдемо опалювальний сезон. Я поки в цьому не впевнений", - каже Попенко.

В Україні заборгованість за комуналку різко зросла

Додамо, що з початку дії опалювального сезону борги українців зі сплати житлово-комунальних послуг знову почали збільшуватися.

Вже до кінця листопада заборгованість населення склала чималу суму - 72,6 млрд гривень, збільшившись за один місяць на 7,0 млрд гривень. Про це повідомили представники Державної служби статистики.

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