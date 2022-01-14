Опалення багатоповерхівок дровами та дикі платіжки: що відбувається у скандальних недобудовах

Багатоповерхівку опалюють дровами / Facebook в. Гуцула

У Києві мешканці проблемної новобудови почали опалювати 16-поверховий житловий будинок дровами. Твердопаливну котельню встановили в ЖК Кузьмінський-2.

Як розповів журналіст, експерт у сфері ЖКГ Володимир Гуцул у Facebook, в будинку не підключені ніякі комунікації. Тим не менш, жителі ЖК в коментарях до посту запевняють, що водопровід і каналізація працюють справно, а проводити газ в будинок і не планувалося.

За словами експерта, поблемна новобудова, спадщина скандально відомого "чорного" забудовника Анатолія Войцеховського.

Ситуація в "Кузьмінському-2" не унікальна, каже експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко. Є й інші "проблемні" забудовники. Ще сотні таких ЖК-навколо столиці, пише Obozrevatel.

/ Facebook В. Гуцула

Наприклад, в Крюківщині в декількох кілометрах від Києва введення будинку в експлуатацію вже п'ять років очікують інвестори ЖК iHome. Половина з них вже вселилася в будівлю-за електроенергію платять за комерційним тарифом, який складається 5,18 грн за 1 кВт*год (в зданому будинку платять 1,44 грн), а опалення власної газової котельні обходиться в кілька тисяч гривень.

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"У нас конфлікт між власником землі і забудовником. Взагалі ми вже не особливо і чекаємо, поки будинок здадуть в експлуатацію. Знаю, що у великих квартирах, які по 100 квадратів, отримують платіжки по 11 тис.грн за житло в незданому будинку. Будинок наполовину порожній. На моєму поверсі, чесно кажучи, тепло. Але і платимо ми тільки за світло і воду близько 4 тис.грн на місяць. І це в невеликій квартирі в 43 квадратних метри", – розповідає інвестор ЖК iHome Іннеса.

Ціни на квартири в недобудовах на 40% нижче ринкових. Мешканці часто стикаються з перебоями з водопостачанням, електроенергією, теплом. Заселена тільки частина будинків. І за законом левову частку таких багатоповерхівок потрібно зносити. Наприклад, будинки будували на територіях, які призначені для "присадибних ділянок".

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні через подорожчання будівельних матеріалів на 30% різко зросла вартість квартир на первинному ринку.

Експерти кажуть, що слідом за первинкою подорожчав і вторинний ринок.

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