В Україні різко обвалились ціни на ключовий овоч: скільки коштує кілограм

Коротко:
- Ціни на тепличні помідори продовжують падати
- Нині вартість становить близько 130-160 гривень за кілограм
- Причинами стали зростання пропозиції та слабкий попит
На українському ринку продовжують дешевшати тепличні помідори. За даними аналітиків EastFruit, причиною стало збільшення обсягів вибірки у тепличних господарствах майже по всій країні та зниження попиту в цьому сегменті.
Зазначається, що додатковий тиск чинять стабільні поставки імпортних овочів, що підтримують конкурентний тиск на внутрішніх виробників.
Станом на сьогодні українські тепличні комбінати реалізують помідори за ціною 130-160 гривень за кілограм (2,95-3,63 долара США), що приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Водночас усе більше українських виробників виходять на активну фазу продажів, що ще більше підсилює конкуренцію.
Попри здешевлення, тепличні помідори нині залишаються значно дорожчими, ніж торік. У середньому ціни перевищують минулорічні показники на 73%.
Оператори ринку прогнозують подальше здешевлення тепличних помідорів. Якщо нинішні темпи збуту збережуться, виробникам доведеться ще більше знижувати ціни, аби уникнути накопичення продукції на складах.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні вперше з початку лютого зросли відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Вартість овоча підскочила одразу на 40% за тиждень.
Експерт плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва сказала, що в Україні цьогоріч ціни на картоплю значно нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року. Але у найближчий час ситуація на ринку може кардинально змінитися.
Крім того, на українському ринку з’явилися перші партії молодої білоголової капусти. Вона надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред