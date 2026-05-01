Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні різко обвалились ціни на ключовий овоч: скільки коштує кілограм

Інна Ковенько
1 травня 2026, 10:03
Виробники не виключають подальшого зниження цін, аби не накопичувати залишки.
В Україні продовжують дешевшати помідори / Колаж: Главред, фото: Pexels

Коротко:

  • Ціни на тепличні помідори продовжують падати
  • Нині вартість становить близько 130-160 гривень за кілограм
  • Причинами стали зростання пропозиції та слабкий попит

На українському ринку продовжують дешевшати тепличні помідори. За даними аналітиків EastFruit, причиною стало збільшення обсягів вибірки у тепличних господарствах майже по всій країні та зниження попиту в цьому сегменті.

Зазначається, що додатковий тиск чинять стабільні поставки імпортних овочів, що підтримують конкурентний тиск на внутрішніх виробників.

відео дня

Станом на сьогодні українські тепличні комбінати реалізують помідори за ціною 130-160 гривень за кілограм (2,95-3,63 долара США), що приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас усе більше українських виробників виходять на активну фазу продажів, що ще більше підсилює конкуренцію.

Попри здешевлення, тепличні помідори нині залишаються значно дорожчими, ніж торік. У середньому ціни перевищують минулорічні показники на 73%.

Оператори ринку прогнозують подальше здешевлення тепличних помідорів. Якщо нинішні темпи збуту збережуться, виробникам доведеться ще більше знижувати ціни, аби уникнути накопичення продукції на складах.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні вперше з початку лютого зросли відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Вартість овоча підскочила одразу на 40% за тиждень.

Експерт плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва сказала, що в Україні цьогоріч ціни на картоплю значно нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року. Але у найближчий час ситуація на ринку може кардинально змінитися.

Крім того, на українському ринку з’явилися перші партії молодої білоголової капусти. Вона надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти томаты овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
12:00Інтерв'ю
11:43Війна
10:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

12:24

Як заробити гроші на сонячних батареях: маловідомий трюк

12:17

Пригріє до +25°: майже літня спека накриє Рівненщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайський гороскоп на завтра, 2 травня: Бикам — щедрість, Кролям — чуйність

12:05

Що потрібно зробити з грошима у свято 2 травня: прикмети

12:01

Знайдуть спільну мову з усіма: в які місяці народжуються справжні екстраверти

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
12:00

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд

11:57

Три знаки зодіаку чекає на несподіваний успіх найближчим часом - хто вони

11:50

Гороскоп Таро на завтра, 2 травня: Левам — почати, Тельцям — працювати над помилками

11:44

Шукали століттями: археологи зробили "абсолютно приголомшливе" відкриття

Реклама
11:43

"Табуни" Шахедів атакували Україну: РФ підняла в повітря Ту-95

11:28

Популярна українська співачка розповіла, як схудла на 33 кг: назвала свою помилку

11:20

Найкращі сусіди для базиліку: що посадити поруч, щоб овочі стали смачнішимиВідео

11:13

Цвіль і жовтизна на швах зникнуть миттєво: що потрібно нанести на плиткуВідео

10:59

"Весняне загострення": MELOVIN пішов "у всі тяжкі" після розриву з нареченим

10:49

"Членство — це не подарунок": FT з’ясувала, що ускладнює процес вступу України до ЄС

10:35

Марайя Керрі показала своїх дорослих дітей-близнюків

10:34

Зеленський розкрив масштаби нічної атаки РФ: що було під прицілом окупантівФото

10:05

Риба клюватиме без зупинки: найкращі дні для риболовлі у травні 2026 рокуВідео

10:03

В Україні різко обвалились ціни на ключовий овоч: скільки коштує кілограм

09:59

"Буде друга дитина": Денисенко зробила несподіване зізнання

Реклама
09:44

Чому 2 травня не можна позичати гроші іншим людям: яке церковне свято

09:22

ЗСУ відтіснили окупантів на двох ключових напрямках: в ISW розкрили деталі

09:08

Сотні дронів уже в повітрі, Росія готує небезпечний сценарій удару: що відомо

09:03

Тест з ПДР заганяє водіїв у глухий кут: чи дозволений хитрий маневр з розворотомВідео

08:30

Росія завдала серію ударів дронами по Харкову: є влучання та постраждалі

07:42

Смертельна аварія на Львівщині: потяг зійшов з рейок після зіткнення: є загиблийФото

07:41

Четверта атака на Туапсе: після удару БПЛА з’явилися стовпи чорного диму — що відомо

07:25

Кінець світу - це тільки початок: Андрусів зробив невтішний прогноз щодо СШАПогляд

06:56

Росія атакувала Одесу: є "прильоти", горять багатоповерхівки та портФото

05:55

"Я не змогла": Зеленська відверто розповіла про свій провал

05:11

Чому не можна ламати хліб руками: прикмета, що віщує біду

04:30

Щаститиме протягом усього травня: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

03:59

Лісники розкрили геніально простий метод захисту від кліщів: що треба зробити

03:22

Козероги отримають шанс: астролог назвала небезпечні та сприятливі дати у травніВідео

03:01

Чому у кота "звисає" живіт: пояснення здивує навіть досвідчених господарівВідео

02:42

Фраза "йошкін кот" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

02:02

"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

00:29

Шанси "Шахтаря" у Лізі конференцій "тануть": деталі матчу з "Крістал Пелес"

00:10

Перелив орхідеї не загрожує: проста хитрість для контрольованого зволоженняВідео

Реклама
30 квітня, четвер
23:55

Журі Венеціанської бієнале-2026 пішло у відставку - яка причина і до чого тут РФ

23:46

Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

23:30

Зірка "Американського пирога" розкрила свій тижневий заробіток на OnlyFans

23:20

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповідіВідео

23:06

Як відбілити білі кросівки: три домашні способи швидко повернути білизнуВідео

22:44

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

22:33

Гороскоп на травень для Водоліїв: кохання, переїзд і несподівані зміни

21:59

Три знаки зодіаку незабаром зіткнуться з важким випробуванням — хто вони

21:51

Секрет харизми: які дати народження вважаються наймилішими

21:48

Україна чи Росія: хто відновлюватиме "міста-привиди" Донбасу, розкрито сценарії

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти