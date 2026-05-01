В Україні різко обвалились ціни на ключовий овоч: скільки коштує кілограм

Виробники не виключають подальшого зниження цін, аби не накопичувати залишки.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-rezko-obvalilis-ceny-na-klyuchevoy-ovoshch-skolko-stoit-kilogramm-10761080.html Посилання скопійоване

В Україні продовжують дешевшати помідори

Коротко:

Ціни на тепличні помідори продовжують падати

Нині вартість становить близько 130-160 гривень за кілограм

Причинами стали зростання пропозиції та слабкий попит

На українському ринку продовжують дешевшати тепличні помідори. За даними аналітиків EastFruit, причиною стало збільшення обсягів вибірки у тепличних господарствах майже по всій країні та зниження попиту в цьому сегменті.

Зазначається, що додатковий тиск чинять стабільні поставки імпортних овочів, що підтримують конкурентний тиск на внутрішніх виробників.

відео дня

Станом на сьогодні українські тепличні комбінати реалізують помідори за ціною 130-160 гривень за кілограм (2,95-3,63 долара США), що приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас усе більше українських виробників виходять на активну фазу продажів, що ще більше підсилює конкуренцію.

Попри здешевлення, тепличні помідори нині залишаються значно дорожчими, ніж торік. У середньому ціни перевищують минулорічні показники на 73%.

Оператори ринку прогнозують подальше здешевлення тепличних помідорів. Якщо нинішні темпи збуту збережуться, виробникам доведеться ще більше знижувати ціни, аби уникнути накопичення продукції на складах.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

в Україні вперше з початку лютого зросли відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Вартість овоча підскочила одразу на 40% за тиждень.

в Україні цьогоріч ціни на картоплю значно нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року. Але у найближчий час ситуація на ринку може кардинально змінитися.

на українському ринку з'явилися перші партії молодої білоголової капусти. Вона надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред