Ціни на хліб, молоко і м'ясо будуть зашкалювати: українців попередили про рекордне подорожчання

Ціни на продукти / pixabay

Ціни на продукти зросли з початку 2022 року. Як відзначають експерти, підвищення цін на м'ясо пов'язане зі скороченням поголів'я, знищенням ферм на сході країни.

"Категорія м'яса найбільш чутлива. Тому що по ній пішло подорожчання за всіма видами продукції – по курятині, свинині і особливо по салу. Зростання цін з початку року склало близько 50 відсотків і буде рости. Наприклад, середні ціни на сало за останній місяць зросли на 15 відсотків. І в цілому, з м'яса зростання цін в середньому відбулося близько семи відсотків в порівнянні з попереднім місяцем", – пояснила керівниця громадської організації агрополітичний діалог Інна Метельова, пише agronews.ua.

Ціни на хліб в Україні

В Україні продовжиться зростання цін на хлібобулочні вироби, в тому числі подорожчає хліб приблизно до 10% щомісяця.

"Що стосується хлібобулочних виробів, хліба, борошна, то зернових цього року зібрано достатньо, є перехідні залишки, тому зростання цін на ці продукти пов'язане також з вартістю енергоносіїв і пального, а не з нестачею сировини", – сказала вона.

Ціни на молоко злетять

Аналітики повідомляють, що виробники свіжих молочних продуктів планують збільшити вартість своєї продукції.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що в період холодів корови менше дають молока, що також буде відображатися на ринку.

"Разом з тим є затратні частини, які несуть молочні ферми. Переважно всі комплектуючі, які виготовляються і задіяні під час процесу, це імпортні комплектуючі, які купуєш за долари. Тому в осінній період молочка може додати в ціні 10 відсотків, а в зимовий – 20-25 відсотків", – резюмував він.

Ціни на овочі

Взимку ціни на овочі будуть рекордними. Вартість зберігання овочів буде рости з урахуванням цін на енергоносії, тому це відіб'ється і на вартості продуктів.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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