Гаманці українців "худнуть": ціни на соняшникову олію в Україні стали рекордними

Згідно з динамікою індексу середньомісячних цін, вартість соняшникової олії досягла максимуму.
В Україні ціни на продукти різко зросли з приходом жовтня. Подорожчання торкнулося двох популярних товарів, таких як соняшникова олія і яйця.
За даними порталу Мінфін, великі мережі супермаркетів накрутили ціни на стратегічно важливі продукти.
Наприклад, середня вартість олії "Олейна" на полицях магазинів встановили на рівні 62,95 грн, а "Щедрий дар" на рівні 65,23 грн.
Згідно з динамікою індексу середньомісячних цін, вартість соняшникової олії досягла максимуму, який можна порівняти тільки з подорожчанням в липні 2021 року.
Ціни на яйця
Крім того, десяток курячих яєць вже коштує в середньому 71,87 грн.
При цьому вартість лотка яєць (30 шт) може варіюватися від 98,20 грн до 162,65 грн.
Відповідно до індексу цін на яйця, продукт досяг історичного максимуму з 2017 року.
Ціни на продукти
Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.
За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.
Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.
Читайте також:
- Рекордне подорожчання: ціни на продукти в Україні злетять
- Терміново запасаємося до зими: в Україні різко злетіли ціни на овочі
- Потрібно встигнути купити до зими: в Україні стрімко зростають ціни на консерви