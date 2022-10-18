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Гаманці українців "худнуть": ціни на соняшникову олію в Україні стали рекордними

18 жовтня 2022, 20:28

Згідно з динамікою індексу середньомісячних цін, вартість соняшникової олії досягла максимуму.

ціни на продукти
Ціни на продукти / pixabay, УНІАН

В Україні ціни на продукти різко зросли з приходом жовтня. Подорожчання торкнулося двох популярних товарів, таких як соняшникова олія і яйця.

За даними порталу Мінфін, великі мережі супермаркетів накрутили ціни на стратегічно важливі продукти.

Наприклад, середня вартість олії "Олейна" на полицях магазинів встановили на рівні 62,95 грн, а "Щедрий дар" на рівні 65,23 грн.

Згідно з динамікою індексу середньомісячних цін, вартість соняшникової олії досягла максимуму, який можна порівняти тільки з подорожчанням в липні 2021 року.

ціни на масло

Ціни на яйця

Крім того, десяток курячих яєць вже коштує в середньому 71,87 грн.

При цьому вартість лотка яєць (30 шт) може варіюватися від 98,20 грн до 162,65 грн.

Відповідно до індексу цін на яйця, продукт досяг історичного максимуму з 2017 року.

ціни на яйця

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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