Ціни на хліб та сигарети різко злетіли: що чекає українців

Ціни на хліб / pixabay, УНІАН

Ціни в Україні в липні в річному вираженні в порівнянні з липнем 2021 року зросли. Як повідомляє Держстат, найбільше додали в ціні овочі - вони подорожчали на 102%.

Ціни на хліб і вершкове масло зросли на 37% і 25% відповідно, макарони – на 29%, риба – на 32,5%, цукор – на 19%.

У той же час, одяг і взуття подешевшали на 3,4% і 2,4% відповідно.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 3,6% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 5,9%.

Ціни на транспорт зросли на 40,4% насамперед внаслідок подорожчання пального та мастил на 77,7%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті виріс в ціні на 37%, в залізничному – на 10%.

У Держстаті повідомили, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, в т.ч. на тютюнові вироби - на 1,8%, алкоголь - на 0,8%.

Як повідомляв Главред, в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року. Про це 3 серпня повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ. За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Тим часом в Україні ціна на гречану крупу на початку серпня 2022 року хоч і трохи, але почала знижуватися в порівнянні з липнем. А ось цукровий пісок, навпаки, подорожчав.

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