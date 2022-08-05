Ціни на АЗС впали: стала відома нова вартість автогазу, бензину і дизеля

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В Україні середня ціна на автогаз за тиждень в мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л., свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95.

Як йдеться в опублікованому повідомленні, на станціях ОККО та WOG автогаз подешевшав на 0,71 та 1,25 гривні, до 28,49 та 28,48 грн/л відповідно.

Мережі Нефтек і Авантаж 7 знизили ціни на 2 гривні, до 27,99 і 25,95 грн/л.

Найбільше падіння ціни зафіксовано в мережі Prime (-4 гривні). Там продукт зараз коштує 29 грн/л.у свою чергу, мережа SOCAR встановила ціну 28,11 грн/л (-2,38 гривні).

В межах 20-96 копійок впали ціни в мережах Автотранс, Shell і БРСМ-Нафта, до 28,78, 28,13 і 27,88 грн/л.

Крім того, на 0,3-2,13 грн/л автогаз подешевшав і в мережах KLO, Chipo, BVS та інших.

Ціни на бензин і дизель

За останній час в Україні пальне А-95+ зросло в ціні, а газ навпаки подешевшав, повідомляє портал auto.ria.

Середня вартість бензину А-95 в Україні залишається на рівні 50,07 грн/л, як і вчора, однак на деяких АЗС можна купити дешевше: Укр-Петроль – 48,5 грн/л, а на Авіасі і Укрнафті за 49 грн/л. найдорожче продають А-95 на Автотрансі за 52,97 грн/л.

У свою чергу дизельне паливо присутнє на більшості АЗС України, а його середня ціна становить 54,42 грн/л (на 1 копійку дешевше 4 серпня). Найдешевше відпускає дизпаливо Укр-Петроль - 52,50 грн/л.також відносно вигідно купувати на Авіасі, Укрнафті і Mango по 53 грн/л. у той же час на SOCAR пропонують купувати ДП за 56,99 – це найбільша ціна за 5 серпня.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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