Економіст пояснив, коли ще сильніше в Україні зростуть ціни на продукти / УНІАН

В Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року. Про це в середу, 3 серпня, в ефірі єдиного телемарафону повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

"А звідти йшли томати, той же лук, часник та інше. У деяких областях ми маємо компенсатори, але вони не такі великі за обсягами", — сказав Кущ.

Експерт особливо відзначив - ледь закінчиться літо. І з продовольством миттєво стане набагато гірше з точки зору його цінової доступності для широких верств населення.

Крім того, додав Кущ, практично неминучий в Україні дефіцит газу. І тому навіть з тепличними овочами можуть бути величезні проблеми.

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Нагадаємо, раніше Національний банк України 21 липня збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті Українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

За словами чиновників, підвищення фіксованого курсу долара НБУ на 25% знизить різницю між офіційною та ринковою вартістю валют, однак ціни на паливо та імпортні товари можуть збільшиться.

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