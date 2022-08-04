Гречка по 100 гривень: у чому причина рекордних цін і коли чекати падіння вартості

В Україні підскочили ціни на гречку / УНІАН

В Україні підскочила вартість гречки. За словами фермерів, посівів виявилося недостатньо, щоб наситити внутрішній ринок.

Як йдеться в сюжеті ТСН, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну вітчизняний ринок зазнав дефіциту. Навесні її вартість зросла двічі. За кілограм зараз просять 100 гривень.

При цьому гречка в магазинах не затримується, її розкуповують. Тривалим дефіцитом гречки не буде, як і її висока ціна. З початком нового врожаю на полицях в магазинах займе своє місце. Зараз там пшенична крупа, її в Україні багато. "Відбудеться здешевлення гречаної крупи на полицях наших магазинах на 20-30 відсотків", – кажуть експерти.

Що відомо про ціни на гречку

Гречка в Україні вже почала дешевшати - станом на 3 серпня середня ціна її становить 88,63 грн/кг. це на 3,07 грн/кг дешевше, ніж у липні, коли вона коштувала в середньому 91,7 грн/кг.

Про це повідомляє "Мінфін". Згідно з його даними в окремих мережах супермаркетів ціна на гречку становить:

Metro-93,5 грн / кг;

Auchan-78,4 грн / кг;

Varus-94 грн / кг.

Нагадаємо, раніше почесний президент "Асоціації фермерів і землевласників України" Іван Томич говорив - ціни на гречку в Україні можуть зрости ще на 20%. Вартість крупи в найближчі місяці може досягти майже 85 гривень за кілограм.

Однак, за його словами, ближче до осені вартість крупи в магазинах знизиться на 10-20% і може повернутися до показника в 70 гривень.

До того повідомлялося, що в Україні помітно зросло в ціні пшоно - з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм.

Крім того, рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн за кілограм, а зараз - 49,40 грн. У той же час кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 36,77 грн до 29,20 грн.

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