Ціни на бензин і дизель в Україні б'ють рекорди після скасування обмежень

Ціни на бензин / ua.depositphotos.com

Ціни на бензин і паливо в Україні з кожним днем все вище. Після скасування обмежень за ціною мережі АЗС оновлюють прайси.

Мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання.

Ціни на бензин злетіли до 51-52 гривень за літр, на дизпаливо до 57-58 гривень.

За даними моніторингу Консалтингової групи А-95, середні роздрібні ціни на бензин 23 травня:

А-95 становлять 50,84 гривень за літр (+3,35 гривень),

А-95+ - 51,51 гривень за літр (+3,50 гривень),

Дизельне паливо - 56,49 гривень за літр (+3,89 гривень),

Автогаз - 39,24 гривень за літр (+0,20 гривень).

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Регулювання цін на паливо

Уряд України на період дії карантину ввів держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни реалізації палива. Останні значення: бензин - не вище 6,5 грн/літр, дизельне паливо – не більше 7 грн / літр.

Кабмін також дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на "брендове преміальне" паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

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