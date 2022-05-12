Дефіцит бензину в Україні: у Кабміні розповіли, як зміняться ціни на паливо

У Кабміні розповіли, як зміняться ціни на паливо / УНІАН і ua.depositphotos.com

Проблема дефіциту палива в Україні буде вирішена вже найближчим часом-Україна налагодила постачання пального через Польщу, ціни на нього різко не зміняться, але все ж можливі коригування через складну логістику поставок. Про це в ефірі об'єднаного телемарафону розповіла перший віцепрем'єр і міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що держава не відмовиться від регулювання цін на пальне, а важливим моментом є укладення довгострокових контрактів — як приватними компаніями, так і державою. Це допоможе в майбутньому уникнути дефіциту на ринку.

"Постараємося, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують", — сказала чиновник.

Свириденко додала, що після початку повномасштабної війни з Росією, основним джерелом поставок палива в Україну став Євросоюз, але незабаром через знищення росіянами Кременчуцького нафтопереробного заводу все одно в країні виник гострий дефіцит бензину. У той же час, імпорт поступово зростає.

"Я думаю, що з тижня в тиждень ми будемо покращувати наші логістичні шляхи і вирівнювати ситуацію", — підсумувала Свириденко.

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Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Тоді ж експерт, гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін заявив про те, що дефіцит палива триватиме 2 місяці.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять формулу розрахунку граничної ціни на бензин. Це буде зроблено так, щоб АЗС знову стало вигідно продавати паливо. У той же час для заправок знизять ставку ПДВ з 20% до 7%.

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