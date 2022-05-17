В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин: названо нову вартість палива на АЗС

Ціни на бензин в Україні / pixabay

В Україні уряд призупинив державне регулювання цін на паливо.

З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.

"За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - заявила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлії Свириденко в ефірі телемарафону.

За її словами, уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

Міністр додала, що в разі порушення домовленостей і зловживаннями на ринку проти операторів будуть вводити санкції.

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Регулювання цін на паливо

Уряд України на період дії карантину ввів держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни реалізації палива. Останні значення: бензин - не вище 6,5 грн/літр, дизельне паливо – не більше 7 грн/літр.

Кабмін також дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на"брендове преміальне" паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

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