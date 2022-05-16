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Нова вартість на АЗС: ціна на бензин збільшена, на дизель - знижена

16 травня 2022, 13:55

Середня ціна на бензин збільшена на 2,17 грн/літр, на ДП – знижена на 0,32 грн/літр.

АЗС
В Україні зміняться ціни на ЗС / pixabay.com

Міністерство економіки України оприлюднило нову середню вартість бензину і дизельного палива, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях.

Нова вартість бензину та ДП АЗС оприлюднена Міністерством економіки станом на середину травня.

Звернемо увагу, що в порівнянні з початком травня середня ціна на бензин збільшена на 2,17 грн/літр, на ДП – знижена на 0,32 грн/літр.

Середня вартість палива:

  • бензин-33,36 грн / літр;
  • дизпаливо – ДП) - 35,31 грн/літр.

З урахуванням граничних торгових націнок встановлена максимальна ціна на паливо для його продажу через мережу АЗС:

  • на бензин не повинна перевищувати 39,86 грн / літр;
  • на "звичайне" дизпаливо - 42,31 грн/літр.

Регулювання цін на паливо

Уряд України на період дії карантину ввів держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни реалізації палива. Останні значення: бензин - не вище 6,5 грн/літр, дизельне паливо – не більше 7 грн / літр.

Кабмін також дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на" брендове преміальне " паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

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