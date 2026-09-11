Долар та євро стрімко втрачають позиції: новий курс валют на 14 вересня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у понеділок
- Яка валюта подешевшала найбільше
На понеділок, 14 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар, євро та злотий стали дешевшими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,54 грн/дол. Таким чином українська національна валюта зміцнилася на 1 копійку.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 14 вересня встановлено на рівні 51,63 грн/євро, що на 13 копійок менше, ніж у п’ятницю (51,76 грн/євро).
Курс злотого
Польський злотий також підтримав загальний тренд та подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 11,93 грн/злотий. Отже, гривня зміцнилася на 5 копійок.
Яким буде курс валют наступного тижня
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що український валютний ринок у період із 14 до 20 вересня навряд чи зазнає різкого погіршення.
За його прогнозом, у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може перебувати в діапазоні 44,5-45 грн, євро - 51-52,5 грн.
"Тому й цього разу ринок залишиться керованим із поступовими, а не різкими курсовими змінами. Воєнні обставини можуть швидко скоригувати будь-який прогноз, однак за нинішнього набору факторів долар у період 14-20 вересня навряд чи вийде за межі 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн", - наголосив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, Тарас Лєсовий раніше заявляв, що долар з 7 по 13 вересня коливатиметься в межах 44,3-44,8 грн, а євро найімовірніше триматиметься в коридорі 51,5-52,5 грн.
Експерт Андрій Шевчишин говорив, що у разі поліпшення ситуації на Близькому Сході, зниження ціни на нафту нижче 80 доларів та відновлення експортних маршрутів долар може утриматися на рівні 44,75–45,25 грн, євро - 52–52,50 грн.
Водночас фінансист та економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара може наблизитися до позначки 51 грн уже найближчими роками.
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Про джерело: Національний банк України
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