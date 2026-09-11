Долар та євро стрімко втрачають позиції: новий курс валют на 14 вересня

У понеділок офіційний курс євро буде на 13 копійок нижчим, ніж у п’ятницю.

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Офіційний курс валют на 14 вересня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у понеділок

Яка валюта подешевшала найбільше

На понеділок, 14 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар, євро та злотий стали дешевшими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,54 грн/дол. Таким чином українська національна валюта зміцнилася на 1 копійку.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 14 вересня встановлено на рівні 51,63 грн/євро, що на 13 копійок менше, ніж у п’ятницю (51,76 грн/євро).

Курс злотого

Польський злотий також підтримав загальний тренд та подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 11,93 грн/злотий. Отже, гривня зміцнилася на 5 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що український валютний ринок у період із 14 до 20 вересня навряд чи зазнає різкого погіршення.

За його прогнозом, у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може перебувати в діапазоні 44,5-45 грн, євро - 51-52,5 грн.

"Тому й цього разу ринок залишиться керованим із поступовими, а не різкими курсовими змінами. Воєнні обставини можуть швидко скоригувати будь-який прогноз, однак за нинішнього набору факторів долар у період 14-20 вересня навряд чи вийде за межі 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн", - наголосив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Тарас Лєсовий раніше заявляв, що долар з 7 по 13 вересня коливатиметься в межах 44,3-44,8 грн, а євро найімовірніше триматиметься в коридорі 51,5-52,5 грн.

Експерт Андрій Шевчишин говорив, що у разі поліпшення ситуації на Близькому Сході, зниження ціни на нафту нижче 80 доларів та відновлення експортних маршрутів долар може утриматися на рівні 44,75–45,25 грн, євро - 52–52,50 грн.

Водночас фінансист та економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара може наблизитися до позначки 51 грн уже найближчими роками.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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