У Києві лунають вибухи, атаковано АЗС у двох районах: що відомо

У столиці діють сили ППО. У Оболонському та Дніпровському районах фіксуються "прильоти".

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У місті активно працюють системи ППО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Південь"

Коротко:

Вранці в Києві пролунала серія вибухів

У столиці підвищили рівень тривоги до червоного

Фіксують удари по автозаправках у двох районах

Вранці в п'ятницю, 11 вересня, у Києві прогриміли вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного".

Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивний безпілотник над містом. Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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10:48 За даними КМВА, станом на 10:40 відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

10:47 В Оболонському районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Пожежі немає. За попередніми даними, є постраждалий.

Також в Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння на нежитловій території.

"Екстрені служби працюють на місцях", - повідомив мер Кличко.

10:07 В Оболонському районі повторне влучання в АЗС.

10:00 За словами Кличка, медиків викликали до житлового будинку в Дніпровському районі. Бригада виїхала.

"За даними медиків, один із постраждалих внаслідок влучання БпЛА минулої ночі в девʼятиповерхівку в Дніпровському районі перебуває в тяжкому стані. Загалом в будинку постраждали 8 людей. Двох із них госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

09:51 У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, влучання в АЗС.

Також зафіксовано влучання в АЗС в Оболонському районі.

О 09:45 мерКиєва Віталій Кличко повідомив про вибухи на Троєщині.

"Працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - закликав мер.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на п'ятницю, 11 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. В результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

9 вересня Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

З вечора 7 вересня російська окупаційна армія масовано атакувала Київську область реактивними БПЛА, балістикою та ракетами. Під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура.

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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