Чи залишаться українці без продуктів: експерт оцінив загрозу дефіциту

Марчук розповів, як Кремль намагається деморалізувати суспільство ударами по продовольчій інфраструктурі.

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Чи може в Україні виникнути гострий дефіцит продуктів / колаж: Главред, фото: Главред

Головне із заяви експерта:

Росія створює продовольчий "шатун" в Україні

Агроекспорт впав до 30% від планового обсягу

Гострого дефіциту продуктів не буде

Країна-агресор Росія цілеспрямовано знищує продовольчі склади в Україні, намагаючись розхитати внутрішню стабільність і змусити суспільство тиснути на владу заради швидшого завершення війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Росія намагається створити продовольчий "шатун", щоб максимально підірвати моральний дух українців, з тим щоб суспільство чинило тиск на військових і політичне керівництво та підштовхувало до завершення війни. Те, чого Росія не змогла досягти на фронті, вона намагається зробити через суспільний тиск, деморалізуючи людей нестачею продуктів харчування", - пояснив він. відео дня

За його словами, атаки на портову й складську інфраструктуру мають цілком прагматичний розрахунок. Це галузь, яка традиційно формувала левову частку валютних надходжень держави.

"Росія руйнує економіку, розуміючи, що аграрний сектор приносив Україні значний прибуток. Тому удари по експорту аграрної продукції будуть болючими. Якщо ми експортували її на 22-24 мільярди доларів щорічно і щомісяця вивозили 4,5 млн тонн продукції, то за серпень ми вивезли 1,4 млн тонн. Уявіть собі, які це втрати, якщо ми експортуємо лише 30% від запланованого", - наголосив експерт.

Чи прогнозується дефіцит продуктів

Попри масштаб ударів, сценарій критичної нестачі товарів на полицях магазинів, за оцінкою фахівця, малоймовірний.

"Втім, попри всі ці дії, Росії не вдасться створити в Україні гострий дефіцит продуктів і голод. З'являтиметься більше пропозицій від регіональних виробників, а пропозицій від загальноукраїнських виробників, зокрема молочної продукції, стане менше", - зазначив Марчук.

На його думку, складнощі можуть виникати радше зі своєчасним поповненням полиць, ніж з фізичною відсутністю товару.

"На сьогодні немає підстав вважати, що в Україні виникне голод. Але через удари Росії по логістичних системах ми спостерігаємо труднощі з доставкою та своєчасним задоволенням попиту, що виникає. Ми не побачимо стовідсотково звичного широкого асортименту продукції, але все необхідне для забезпечення споживчого кошика українця буде. Єдиний мінус - ціни будуть зростати", - підсумував Марчук.

Які продукти можуть зникати з полиць через удари РФ

Голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук говорив, що через російські удари по продовольчих складах найбільше постраждали категорії продуктів із коротким терміном придатності та ті, що потребують безперервного дотримання холодового ланцюга.

За його словами, наразі найбільше труднощів із постачанням може виникати з молочними продуктами, свіжим м’ясом та рибою, охолодженими товарами, овочами та фруктами.

Однак, він додав, що наразі немає підстав говорити про дефіцит цілих категорій продуктів.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на українському ринку ріпчастої цибулі зафіксовано нове зростання цін. Фермерські господарства почали переглядати вартість овочу в бік підвищення.

Денис Марчук також говорив, що яйця в Україні подорожчають цієї осені на 10-15%, а взимку ситуація з цінами залишається невизначеною через кілька додаткових факторів.

Крім того, в Україні почали підвищуватися ціни на тепличні огірки. Подорожчання зумовлене насамперед високим попитом на тлі скорочення пропозиції цих овочів на внутрішньому ринку.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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