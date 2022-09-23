Чи будуть Україна платити субсидію біженцям, які виїхали за кордон: у Кабміні прийняли рішення

Чи будуть Україна платити субсидію біженцям , які виїхали за кордон - рішення Кабміну / Колаж фото УНІАН

Кабінет Міністрів в черговий раз уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляється на Telegram-каналі Верховної Ради.

Державну допомогу на оплату комунальних послуг зможуть отримувати і українці, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, яку Росія розв'язала проти України. Справа в тому, що в чинному законодавстві передбачається, що субсидії припиняють виплачувати через два місяці після того, як людина покинула Україну.

В цей же час, соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування для таких домогосподарств на період перебування людей за кордоном не будуть розраховуватися.

До слова, раніше в Мінсоцполітики заявляли про те, що чиновники будуть розраховувати допомогу українцям від держави за новим принципом. Йдеться про екстериторіальному принципі, що не передбачає "прив'язки" людини до місця проживання.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

До того повідомлялося про те, що в Україні змінили формулу розрахунку субсидії і суми пільг на оплату комунальних послуг. Українцям з травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Чиновники відзначають, що зменшення виплат пов'язане з меншою сумою комунального рахунку (без опалення) і з наслідками воєнного стану.

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