Ціни на бензин злетіли вже під 81 грн - де заправитися найвигідніше

Мінфін зафіксував різкий стрибок вартості всіх видів пального.

Пальне в Україні почало різко дорожчати / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні найбільше подорожчав дизель та А-95

Ціни на автогаз злетіли найменше

Преміум-бензин залишається найдорожчим

Ціни на пальне в Україні стрімко зростають на тлі загострення геополітичної ситуації у світі. За день середні ціни на всі види пального зросли на 2-3 грн/л. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

Станом на 4 березня бензин А-95 у мережі "Укрнафта" коштує 67,99 грн за літр. У WOG бензин 95 Євро коштує 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR – по 70,99 грн за літр.

Преміальний бензин 100 на WOG коштує 78,99 грн/л, тоді як на ОККО та SOCAR його вартість становить 80,99 грн/л.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Яка вартість дизелю і газу

Ситуація з дизелем дублює ринок бензину. Найдешевше ДП пропонує "Укрнафта" за ціною 67,99 грн/л. На заправках WOG літр коштуватиме 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR ціна становить 70,99 грн. За преміальні сорти дизеля доведеться віддати від 71,99 до 75,99 грн за літр.

На ринку автогазу ціни майже зрівнялися. Найдешевший газ пропонують WOG та SOCAR – по 40,98 грн за літр. Натомість в "Укрнафті" він на одну копійку дорожчий (40,99 грн), а на ОККО ціна сягає 41,99 грн.

Ціни на заправках України / Фото: скріншот

Як зросла середня вартість палива

За даними Мінфіну, станом на 3 березня середні ціни на пальне в Україні зросли порівняно з попереднім днем. Так, бензин А-95 преміум подорожчав до 69,57 грн за літр (+1,93 грн, +2,85%), звичайний А-95 – до 65,07 грн (+2,20 грн, +3,50%), А-92 – до 61,76 грн (+1,77 грн, +2,95%). Дизельне паливо подорожчало до 65,02 грн за літр (+2,33 грн, +3,72%), а автогаз – до 39,05 грн (+0,54 грн, +1,40%).

Найбільше зростання зафіксовано на дизель та бензин А-95, водночас газ подорожчав найменше. Преміум-бензин залишається найдорожчим серед бензинів.

Ціни на заправках України / Фото: скріншот Threads

Чи варто зараз купувати пальне - думка експерта

Голова комітету економістів України Андрій Новак запевняє, що українцям не варто панікувати та бігти за каністрами пального. За його словами, слід дочекатися завершення гарячої фази війни, після чого ринок нафти та газу заспокоїться. Новак також зазначив, що є країни та постачальники, готові зайняти вивільнену нішу на ринку нафтопродуктів.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Нагадаємо, ціни на бензин та газ в Україні можуть різко зрости найближчими днями через загострення подій на Близькому Сході. Дипломат Вадим Трюхан зазначає, що атаки Ірану на Саудівську Аравію та зростання ціни на нафту до 82 доларів за барель прямо вплинуть на Україну.

Лише за день бензин в Україні подорожчав на 2 гривні за літр. Користувачі соцмереж повідомляють, що зранку він коштував близько 66 грн, а вже через кілька годин – 68-72 грн за літр. Найдорожчим залишається бензин А-95 преміум.

Як повідомляв Главред, 3 березня ціни на пальне в Україні зросли на 4 грн за літр, повідомив експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. Подальше подорожчання залежатиме від ситуації в Ормузькій протоці та розвитку конфлікту на Близькому Сході.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

