В Україні різко переписали ціни на бензин - скільки доведеться платити

Роздрібна вартість палива в мережах може поступово зрости до 81 грн через оновлення партій і націнки, пояснив експерт Лаушкін.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-rezko-perepisali-ceny-na-benzin-skolko-pridetsya-platit-10745918.html Посилання скопійоване

Як зміниться вартість палива та чому відбувається здорожчання / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Фактична вартість бензину зросте до 81 гривні

Ціна дизпалива або бензину А-95 може коливатись в межах кількох гривень

Українці скаржаться на різке зростання цін на пальне на АЗС впродовж останніх днів. Вартість бензину може за два тижні зрости до 81 гривні за літр. Про це попередив в інтерв'ю Главреду керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін.

За його словами, станом на 3 березня оптова ціна становила приблизно 66 грн. Зазвичай до неї додають 15–16 грн, щоб отримати роздрібну вартість у великих мережах, таких як ОККО або WOG. Тобто, на його думку, фактична вартість зросте до 81 гривні.

відео дня

"Фактично ціна на рівні близько 81 грн вже сформувалася, але до роздрібного ринку вона "добіжить" поступово, приблизно за два тижні. Це також відповідь на питання про залишки: частина палива була закуплена дешевше, і зараз до нього додаються нові, дорожчі партії. Відповідно, середня ціна в резервуарах поступово зростає, і саме тому підвищується роздрібна ціна", - вказав він.

Льоушкін зазначив, що якщо протягом наступних двох тижнів закупівельна ціна залишиться стабільною, на ОККО вона може становити близько 81 грн, а в інших мережах, наприклад AMIC або БРСМ, — приблизно 77–78 грн. Ціна дизеля або А-95 може відрізнятися на 2–3 грн через нестабільність ринку та змінні націнки.

Як змінювались ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Чому зростає вартість бензину в Україні - думка експерта

Як писав Главред, дипломат і політолог-міжнародник Вадим Трюхан в ефірі Київ24 зазначив, що ціни на бензин і газ в Україні можуть значно зрости найближчими днями.

За його словами, на вартість пального суттєво вплинуть події на Близькому Сході. Він також підкреслив, що ціна нафти вже досягла 82 доларів за барель. На думку експерта, через ці фактори вартість бензину в Україні може піднятися відразу на 5–10 грн за літр, а не лише на кілька гривень.

Ціни на бензин в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ціни на пальне в Україні стрімко зростають на фоні загострення геополітичної ситуації. За день середня вартість усіх видів пального піднялася на 2–3 грн за літр. Станом на 4 березня бензин А-95 у мережі "Укрнафта" коштує 67,99 грн/л, у WOG бензин 95 Євро – 68,99 грн/л, а на АЗС ОККО та SOCAR – по 70,99 грн/л.

З 3 березня гуртові ціни на пальне в Україні зросли вже на 4 грн за літр. Подальший ріст залежатиме від розвитку ситуації в Ормузькій протоці, зазначає експерт нафторинку Леонід Косянчук.

Користувачі соцмереж Treads також відзначають різке зростання цін. Українця скаржаться, що бензин, який зранку коштував 66 грн/л, через кілька годин подорожчав до 68 грн/л.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред