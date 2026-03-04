Рус
Ціни на бензин злетять до 100 гривень з літр - розкрито найгірший сценарій

Юрій Берендій
4 березня 2026, 13:33
Через паніку на світовому ринку на тлі ризиків дефіциту нафти ціни на пальне можуть різко зрости, сягнувши рекордних значень, попередив Дмитро Льоушкін.
Ціни на бензин - українців попередили про найгірший сценарій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Припинення судноплавства в Ормузькій протоці впливає на вартість палива і газу
  • Негативний сценарій передбачає зростання вартості бензину до 100 гривень

Основна причина того, що зараз підвищилися ціни на паливо і газ — це ситуація на Близькому Сході. За негативного сценарію ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр. Про це повідомив керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в інтерв'ю Главреду.

За його словами, можна подивитися сайти, які відстежують рух кораблів, і помітити, що в Ормузькій протоці судноплавство фактично зупинилося.

"Коли воно знову попливе, знає, мабуть, Марко Рубіо, який напередодні сказав, що існує певний план щодо зниження цін, і один з пунктів — це знищення іранського флоту", - вказав він.

Льоушкін зазначив, що він сумнівається в ефективності такого кроку, проте така заява прозвучала. На його думку, можливо, президент США Дональд Трамп знає, коли ситуація стабілізується.

"Поки там нічого не рухається, буде паніка. І це сталося на світовому ринку, а не тільки в Україні. До яких меж може зрости ціна? На паніці вона може підскочити і до 100 гривень за літр. Все буде залежати від того, як швидко ситуація деескалується. Хоча в 100 гривень я не дуже вірю, але 70-75 гривень за літр вже проглядаються", - повідомив він.

Він вказав на те, що подібна ситуація спостерігається і на газовому ринку.

Льоушкін нагадує, як на початку повномасштабної війни в Україні паніка та ажіотаж охопили ринок — зараз спостерігається аналогічна емоційна реакція у світі. Такі реакції ринку емоційні й неконтрольовані, їх неможливо точно прорахувати.

"Світова паніка пов'язана зі страхом дефіциту нафти: близько 20% світових обсягів (кожен п'ятий барель) проходить через цей регіон. Якщо ці обсяги випадають, це відразу істотно впливає на ринок", - резюмує він.

Ціни на бензин в Україні - в Раді відреагували

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку. Він наголосив, що розуміє природу бізнесу, для якого основною метою є отримання прибутку.

Водночас він підкреслив, що в умовах війни, коли значна частина країни змушена користуватися генераторами, такий великий і впливовий бізнес має й соціальну відповідальність. За його словами, це не дає підстав користуватися панічними настроями в суспільстві для отримання надприбутків.

"Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного (комітету, - ред.)", - наголосив він.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ціни на бензин і автогаз в Україні можуть відчутно зрости вже найближчим часом, заявив дипломат і політолог-міжнародник Вадим Трюхан. Він пояснив, що ключовим чинником впливу є події на Близькому Сході, а також зазначив, що вартість нафти вже піднялася до 82 доларів за барель.

Водночас в Україні істотно подорожчали якісні яблука. На початку березня роздрібні ціни на популярні сорти, зокрема Golden Delicious і Red Chief, у супермаркетах досягли приблизно 70 грн за кілограм, повідомляє EastFruit.

Натомість овочі так званого борщового набору зараз коштують у 2–3 рази дешевше, ніж торік. Як зазначається в ринковому огляді журналу "Плантатор", таке зниження пов’язане не з перевиробництвом, а зі скороченням попиту на внутрішньому ринку.

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

бензин ціна бензина Дмитро Льоушкін
