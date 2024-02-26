Великі борги за комуналку: як можуть покарати боржників

У січні влада України дозволила відключати світло побутовим споживачам, які систематично не платять за ЖКГ - що ще їх може чекати.

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Як можуть покарати боржників по комуналці? / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У січні 2024 року влада України дозволила комунальникам відключати світло побутовим споживачам, які систематично не платять платежі і накопичили борги (але це стосується тільки тих людей, які проживають на територіях, підконтрольних Україні і де не ведуться бойові дії. Про це йдеться в матеріалі "На пенсії".

Як зазначили експерти, у разі несвоєчасних виплат споживач може отримати судовий позов. В результаті через комунального боргу виникнуть проблеми з власністю і кредитною історією боржника.

Які можуть бути наслідки в разі несплати за комуналку?

У разі рішення суду про стягнення заборгованості можуть:

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заарештувати нерухоме майно; забрати автомобіль на штрафмайданчик;

заблокувати всі банківські рахунки, з яких будуть списуватися кошти для погашення заборгованості.

Як кажуть експерти, такі правила стосуються і пенсіонерів, за винятком того, що з пенсійних карток можуть списувати до половини пенсії і тільки в тому випадку, якщо залишок не буде менше прожиткового мінімуму (для пенсіонерів зараз – 2 361 грн). Також відомості про заборгованість по ЖКП можуть передати в "Українське бюро кредитних історій", що ускладнить в майбутньому отримання кредитів при необхідності.

Що можуть відняти через заборгованість по комуналці?

Якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати, що зараз становить 142 тисяч грн, то виконавець може забрати квартиру, будинок або земельну ділянку, якщо немає достатніх коштів або рухомого майна. В останню чергу, боржника можуть позбавити права власності на житловий будинок або квартиру, де він фактично проживає.

Якщо там зареєстровані неповнолітні діти або особи з інвалідністю, для виселення та продажу квартири потрібен дозвіл органів опіки та піклування або рішення суду.

Що таке "українське бюро кредитних історій"? "Українське бюро кредитних історій" займається збором, зберіганням, обробкою і наданням кредитних історій. Ми отримуємо інформацію про позичальників від банків, страхових компаній, лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових установ. Інформація передається на добровільній основі і тільки при наявності письмової згоди позичальника, повідомляється на сайті компанії

Мораторій на стягнення боргів за комуналку в Україні

Верховна Рада наприкінці липня 2022 року проголосувала законопроєкт № 7531, яким передбачено заборону примусового справляння боргів для певних категорій громадян за житлово-комунальні послуги під час воєнного стану

В Україні заборонили стягувати борги за комуналку в районах проведення військових дій або там, де окупація.

Пізніше Кабмін заборонив нараховувати пеню або штрафи у разі несвоєчасної або неповної оплати за комуналку в умовах воєнного стану.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий вантаж по оплаті комунальних послуг. Отже, уряд прийняв рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", ‒ підкреслили в Кабміні.

А 8 січня стало відомо, що Кабмін скасував вищевказаний мораторій.

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