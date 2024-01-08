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Українцям за борги зможуть відключати світло: Кабмін скасував мораторій

Андрій Ганчук
8 січня 2024, 17:51оновлено 8 січня, 18:29
Світло за борги не будуть відключати двом категоріям українців і особам, які втратили житло в результаті розв'язаної Російською Федерацією війни.
Світло, Комуналка
Кабмін дозволив постачальникам електроенергії відключати світло побутовим споживачам / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні скасували мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг під час дії режиму воєнного стану. Постачальники електроенергії тепер матимуть право відключати світло побутовим споживачам, які заборгували за комуналку. Проте не відключатимуть електроенергію на територіях, де йдуть бойові дії, і в окупованих агресором Росією регіонах.

Як повідомили в енергетичній компанії YASNO, Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови, згідно з якою постачальники можуть відключати світло боржникам, які не проживають на територіях, де йдуть бойові дії.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює оплату житлово-комунальних послуг під час війни. Таким чином, постачальники електроенергії тепер мають право накладати штрафи і відключати боржників, які не проживають на території, де йдуть військові дії", - зазначено в повідомленні.

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Що зміниться для споживачів електроенергії

Постачальники тепер зможуть нараховувати і стягувати пеню і штрафи за несвоєчасне або неповне внесення плати за ЖКГ-послуги;

Припиняти або повністю зупиняти постачання електроенергії в разі несвоєчасної або ж неповної оплати послуг.

Для кого мораторій на стягнення боргів за ХКГ-послуги є чинним

Для людей, які проживають на територіях, де йдуть бойові дії

Осіб, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях.

"Водночас для населення, яке проживає на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Росією, ці санкції не застосовуються", - зазначили в компанії.

Такі ж норми стосуються і людей, чиє майно було зруйновано в результаті бойових дій. Якщо людина не живе у своєму житлі та надасть відповідні документи, заборгованість, яка утворилася після 24 лютого 2022 року, стягувати не будуть.

Мораторій на стягнення боргів за комуналку в Україні

Верховна Рада наприкінці липня 2022 року проголосувала законопроект № 7531, яким передбачено заборону примусового справляння боргів для певних категорій громадян за житлово-комунальні послуги під час воєнного стану.

В Україні заборонили стягувати борги за комуналку в районах проведення військових дій або там, де окупація.

Пізніше Кабмін заборонив нараховувати пеню або штрафи у разі несвоєчасної або неповної оплати за комуналку в умовах воєнного стану.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий вантаж щодо сплати комунальних послуг. Отже, уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", ‒ підкреслили в Кабміні.

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новини України війна Росії та України відключення світла електроенергія
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