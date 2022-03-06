Чи можна не платити за комуналку під час війни: відповідь Кабміну

Кабмін заборонив штрафи за несплату комуналки під час воєнного стану / УНІАН

Український Кабінет Міністрів заборонив нарахування та стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг в умовах воєнного стану. З такою заявою виступив керівник Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар з оплати комунальних послуг. Отже, уряд прийняв рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", ‒ підкреслив чиновник.

У разі ж несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги не будуть.

"У той же час оплата за комунальні послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють зараз в надскладних обставинах і потребують ресурсів", ‒ підсумував Чернишов.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України ввів мораторій на виконання зобов'язань перед Росією і пов'язаними з нею особами.

Згідно з постановою №187 від 3 березня, уряд для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Росії встановив заборону на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ або пов'язані з державою-агресором особи,