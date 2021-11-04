40 гривень за 1 кг: в Україні злетять ціни на цукор

Ціни на цукор / УНІАН

В Україні прогнозують значне підвищення цін на цукор. Собівартість продукту, незважаючи на високі і якісні врожаї цукрових буряків, вже перевищила 30-32 гривні за кілограм.

Як кажуть експерти, зростання цін очікується в результаті того, що багато українських цукрових заводів зупиняють виробництво через збитковість.

Виробники не можуть отримати прибуток і зазнають збитків через підвищення вартості енергоресурсів.

Ціни на газ для підприємств зросли з 7-8 гривень до 28 гривень за кубометр, для цукрових заводів це стало катастрофою. З 34 цукрозаводів на газі працює 19, чотири з них вже повністю зупинили виробництво.

"При нинішній ціні газу розрахункова собівартість цукру буде 25-26 гривень за кг. у той час як середня оптова або заводська ціна по Україні сьогодні – 23-24 гривні. Якщо до собівартості в 26 гривень додати рентабельність 10% і ПДВ, то ціна в роздробі буде на рівні 30-32 гривень за кг. собівартість цукру очікується на рівні 30-32 гривень, а відпускна ціна заводів 35-40 гривень за кг. Плюс торгова надбавка", - пояснив генеральний директор асоціації "Харківцукор" Юрій Ільченко.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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