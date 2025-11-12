Чи подорожчає популярна крупа найближчим часом: економіст сказав, до чого готуватися

Пендзин пригадав, що врожай гречки цього року менший на 15%, ніж торік.

Економіст сказав, що буде з цінами на гречку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наразі суттєве подорожчання гречки не очікується. Можливе лише незначне зростання вартості, пов’язане з витратами на виробництво. Таким прогнозом поділився економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду.

Він пригадав, що раніше чимало аграріїв та експертів заявляли, що врожай гречки цього року менший на 15%, ніж торік.

"Та наведу вам звичайну арифметику: українець з’їдає на рік всього 3 кг гречки, тобто приблизно 90 тисяч тонн гречки потрібно мати на рік, щоби перекрити всі потреби 30-мільйонного населення України (а насправді меншого). Цього року зібрали близько 98 тисяч тонн гречки, тобто наш врожай гречки цього року більший, ніж потрібно для внутрішнього ринку", - пояснив Пендзин.

Він підкреслив, що підстав для подорожчання гречки немає.

Чому ціни перед святами різко зростають

Пендзин заявив, що загальне подорожчання продуктів перед новорічними і різдвяними святами буде, тому що буде більшим попит. А ціна є співвідношенням попиту і пропозиції.

"Звісно, виробник хоче продати за вищу ціну, але покупець купить рівно на стільки, скільки грошей є в нього в кишені. Я веду до того, що є великий стримуючий фактор росту будь-якої ціни – це купівельна спроможність населення. А вона у нас слабенька, тобто український покупець не годен купувати дорожче", - розповів економіст.

Він підкреслив, що ціни перед святами ростуть через те, що люди витягають гроші з запасів і створюють додатковий попит, щоб накрити стіл. Тобто суто на святковий період люди збільшують свою купівельну спроможність.

Нагадаємо, Главред писав, що наразі в Україні десяток яєць коштує близько 80 гривень. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припустив, що буде з ціною вже ближче до свят.

Тим часом аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка говорив, що до кінця 2025 року в Україні очікується підвищення цін на окремі продукти харчування, зокрема м’ясо, фрукти та олію, тоді як овочі та яйця залишаться стабільними.

Раніше повідомлялося, що ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

