Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Є час скупитися дешевше: експерт попередив про здорожчання ключових продуктів

Анна Косик
12 листопада 2025, 12:40
64
Через великий попит один з головних для українців продуктів подорожчає, але не одразу.
Є час скупитися дешевше: експерт попередив про здорожчання ключових продуктів
Напередодні зимових свят м'ясо буде дорожчим, ніж зазвичай / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що сказав Пендзин:

  • М'ясо сьогодні не по кишені багатьом українцям
  • У листопаді ціни на м'ясо навряд чи різко підвищаться
  • Напередодні свят м'ясо в Україні подорожчає

Різдвяні та новорічні свята вже не за горами, а тому багато українців планують бюджет для покупок. Окремо зазвичай кошти виділяють і на святковий стіл, який цього року, схоже, буде недешевий.

Зокрема, дорожче українці платитимуть за м'ясо. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

відео дня

Скільки коштуватиме м'ясо до кінця осені

Експерт наголосив, що перш за все ціни на м'ясо визначає купівельна спроможність українців. Наразі м'ясо в Україні - це продукт преміум-сегменту, тож дозволити його собі можуть не усі.

"Тож те, наскільки подорожчає м'ясо, мені передбачити важко. Наразі є зимова підтримка, і держава роздасть людям якісь гроші. Але зростання цін на м'ясо залежить від багатьох факторів. Так, наприклад, якщо буде холодно, більше коштів люди витрачатимуть на опалення, менше стане купівельна спроможність", - пояснив він.

Але Пендзин зазначив, що ситуація зміниться перед святами. Тоді ціни на м'ясо та м'ясні продукти піднімуться. З хороших новин, це відбудеться не раніше грудня, бо у листопаді економіст не прогнозує стрімкого підвищення вартості продуктів цього сегменту.

"Просто тому, що люди зараз не мають фінансової можливості купувати м'ясо, враховуючи те, скільки воно коштує", - додав експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти дорожчають напередодні свят вже сьогодні

Главред писав, що за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, до кінця 2025 року в Україні очікується підвищення цін на окремі продукти харчування, зокрема фрукти та олію, тоді як овочі та яйця залишаться стабільними.

"Фактори зростання цін пов’язані з проблемами в енергетиці та відключеннями електроенергії, що змушує підприємства витрачати більше на зберігання продуктів, а також з високою вартістю робочої сили через дефіцит кадрів", - зазначив він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору.

Водночас, через нестабільність енергопостачання, пекарні змушені закладати у вартість хліба так звані "буферні витрати" - ризики, пов’язані з перебоями в роботі. Це може призвести до подорожчання хлібобулочних виробів у найближчій перспективі.

Раніше повідомлялося, що поточні ціни на картоплю на кілька гривень перевищують середньомісячні у жовтні. І така тенденція відслідковується на усіх сортах картоплі.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо ціни на продукти Олег Пендзин новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зосередили 170 тисяч військових: РФ хоче захопити важливу агломерацію до 21 листопада

Зосередили 170 тисяч військових: РФ хоче захопити важливу агломерацію до 21 листопада

13:49Фронт
В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде

В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде

13:18Синоптик
Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

12:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

В одному регіоні України оголосили термінову евакуацію: хто мусить залишити домівки

Помер скандальний український політик і екснардеп Балашов - що відомо

Помер скандальний український політик і екснардеп Балашов - що відомо

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

Вінегрет "відпочиває": рецепт несподівано смачного салату з трьох продуктів

Вінегрет "відпочиває": рецепт несподівано смачного салату з трьох продуктів

Останні новини

14:30

Як утеплити вікна, щоб не дуло взимку: знайдено дешевий спосіб

14:25

Ціни на АЗС вгору: українців попередили про здорожчання пального

14:16

Учасницю "Холостяка" підловили у весільній сукні біля РАЦСу — деталі

14:14

До кінця року яйця можуть стати розкішшю: чи злетить ціна до 100 гривень

14:05

Чому в хрущовках немає балконів на першому поверсі: три логічні пояснення

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового рокуЦіни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
13:53

Із рекордної дистанції: ЗСУ на Leopard знищили танк РФ на відстані понад 5 км

13:49

Зосередили 170 тисяч військових: РФ хоче захопити важливу агломерацію до 21 листопада

13:48

Чому 13 листопада не можна починати важливі справи: яке церковне свято

13:47

Чому заповіт — не завжди найкраще рішення: три безпечніші альтернативи

Реклама
13:19

Настільки смачно, що на столі не залишиться: рецепт салату з цвітної капусти

13:18

В Україні відчутно похолоднішає: відома дата, коли температура різко впаде

13:11

Як "врятувати" холодильник та продукти під час вимкнення світла: поради на мільйон

12:49

З пов'язкою на оці: Катерина Бужинська потрапила у лікарню

12:44

Гороскоп на завтра 13 листопада: Левам - сюрприз, Тельцям - маніпуляція

12:44

Українці кинулися купувати валюту: експерти розповіли, до чого призведе ажіотаж

12:40

Є час скупитися дешевше: експерт попередив про здорожчання ключових продуктів

12:26

Щоб уникнути оточення: названо напрямок, з якого могли відійти ЗСУ

12:17

Серйозні проблеми зі здоров'ям: куди подівся Ігор Ліхута і який зараз вигляд має

12:17

Росія створила новий тип військ: у чому загроза для України

11:55

Уражено завод та склад боєприпасів: в Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ

Реклама
11:45

"Відчепіться від себе": Анна Кошмал різко відповіла, чому не худне після пологів

11:43

Україна дозволила множинне громадянство з п'ятьма країнами: хто потрапив до списку

11:40

Провалили війну в Україні: в РФ визнали, що країна на межі катастрофи і розпаду

11:14

Росіяни завдали удару Шахедами прямо по центру Харкова: що відомо про наслідкиФото

10:49

Досягла екстремального рівня: Україну накрила 8-бальна магнітна буря

10:48

Перестаньте говорити "приторний": названо реальні українські синоніми до словаВідео

10:47

Щось пішло не так: армія РФ в авральному порядку перекидає сили під Покровськ

10:44

Зірка фільму "Брюс Всемогутній" померла в хоспісі - названа причина смерті

10:42

Три кроки до поневолення: у Foreign Affairs розкрили кремлівський план щодо України

10:38

У Китаї приборкали нове джерело енергії: США і Європа пасуть задніх

10:36

Росіяни атакували кілька областей України: є загиблі та постраждалі, зруйновано інфраструктуруФото

10:04

Обговорити мир в чатику: Кислиця озвучив абсурдні пропозиції РФ на переговорах

09:53

Наступ на Мирноград і Покровськ: в ISW попереджають про тяжкі бої та великі втрати РФ

09:43

Дочка покійної Заворотнюк стала її точною копією

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 листопада: Ракам - час для себе, Левам - більше зусиль

09:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 листопада (оновлюється)

09:15

Після чуток про заручини: 29-річний бойфренд став перед Мадонною на одне коліноВідео

09:12

РФ готує нове кільце оточення на ще одному напрямку фронту: деталі

08:43

Росіянам відключають інтернет, почали з УльяновськаПогляд

08:34

Астрологи назвали найбільш дратівливі звички кожного знака зодіаку

Реклама
08:28

Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:17

Відключення світла в Україні - графіки на 12 листопада (оновлюється)

08:16

Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

07:56

Було три "прильоти": дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФВідео

07:07

Мирний план Трампа провалився: як і коли закінчиться війна в Україні - The Atlantic

06:11

Коли краще за все садити дерева: фахівці дали однозначну відповідь

06:10

В Росії стартувала скрита мобілізація: яка загрозаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з кухарем на кухні за 23 секунди

05:23

Навіщо смажити гречку перед варінням: секретний трюк досвідчених господинь

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти