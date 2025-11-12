Є час скупитися дешевше: експерт попередив про здорожчання ключових продуктів

Через великий попит один з головних для українців продуктів подорожчає, але не одразу.

https://glavred.net/economics/est-vremya-skupitsya-podeshevle-ekspert-predupredil-o-podorozhanii-klyuchevyh-produktov-10714691.html Посилання скопійоване

Напередодні зимових свят м'ясо буде дорожчим, ніж зазвичай / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що сказав Пендзин:

М'ясо сьогодні не по кишені багатьом українцям

У листопаді ціни на м'ясо навряд чи різко підвищаться

Напередодні свят м'ясо в Україні подорожчає

Різдвяні та новорічні свята вже не за горами, а тому багато українців планують бюджет для покупок. Окремо зазвичай кошти виділяють і на святковий стіл, який цього року, схоже, буде недешевий.

Зокрема, дорожче українці платитимуть за м'ясо. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

відео дня

Скільки коштуватиме м'ясо до кінця осені

Експерт наголосив, що перш за все ціни на м'ясо визначає купівельна спроможність українців. Наразі м'ясо в Україні - це продукт преміум-сегменту, тож дозволити його собі можуть не усі.

"Тож те, наскільки подорожчає м'ясо, мені передбачити важко. Наразі є зимова підтримка, і держава роздасть людям якісь гроші. Але зростання цін на м'ясо залежить від багатьох факторів. Так, наприклад, якщо буде холодно, більше коштів люди витрачатимуть на опалення, менше стане купівельна спроможність", - пояснив він.

Але Пендзин зазначив, що ситуація зміниться перед святами. Тоді ціни на м'ясо та м'ясні продукти піднімуться. З хороших новин, це відбудеться не раніше грудня, бо у листопаді економіст не прогнозує стрімкого підвищення вартості продуктів цього сегменту.

"Просто тому, що люди зараз не мають фінансової можливості купувати м'ясо, враховуючи те, скільки воно коштує", - додав експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти дорожчають напередодні свят вже сьогодні

Главред писав, що за словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, до кінця 2025 року в Україні очікується підвищення цін на окремі продукти харчування, зокрема фрукти та олію, тоді як овочі та яйця залишаться стабільними.

"Фактори зростання цін пов’язані з проблемами в енергетиці та відключеннями електроенергії, що змушує підприємства витрачати більше на зберігання продуктів, а також з високою вартістю робочої сили через дефіцит кадрів", - зазначив він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору.

Водночас, через нестабільність енергопостачання, пекарні змушені закладати у вартість хліба так звані "буферні витрати" - ризики, пов’язані з перебоями в роботі. Це може призвести до подорожчання хлібобулочних виробів у найближчій перспективі.

Раніше повідомлялося, що поточні ціни на картоплю на кілька гривень перевищують середньомісячні у жовтні. І така тенденція відслідковується на усіх сортах картоплі.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред