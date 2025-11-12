До кінця року яйця можуть стати розкішшю: чи злетить ціна до 100 гривень

Експерт назвав визначальний фактор, який впливає на вартість яєць.

Головне із заяви економіста:

Наразі яйця в Україні подорожчали на 20%

Собівартість яйця на 70% складається з вартості комбікорму

До кінця року ціна на яйця зросте на 3-5%

Наразі в Україні десяток яєць коштує близько 80 гривень. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припустив, що буде з ціною вже ближче до свят.

За його словами, рік тому десяток яєць коштував приблизно 70 гривень, тобто відбулося подорожчання на 20%.

"Минулого року ситуація була цікавою: виробники яєць дуже накрутили ціну восени, і в листопаді до них прийшов Антимонопольний комітет. В результаті цього склалася унікальна ситуація, коли на Різдво ціна на яйце не пішла вгору, а впала з 80 до 65 гривень. Висновків Антимонопольного комітету я не бачив, але ринок дуже відреагував", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Що впливає на вартість яєць

Експерт зауважив, що собівартість яйця на 70% складається з вартості комбікорму, тому визначальним фактором є вартість кормової бази.

"Так, витрати на електричну енергію у птахофабрик теж досить високі. Так, домогосподарства, які тримають курей, в період похолодання йдуть з ринку – це також впливає. Але всі ці фактори зараз не є критичними", - каже Пендзин.

Чи зростатимуть ціни на яйця

На його думку, ціна на яйця відносно місяця буде дещо зростати, але відносно аналогічного періоду минулого року вона буде падати.

"Минулого року в листопаді яйця були дуже дорогими. Зараз підстав для серйозного розслідування немає. Ціна залишиться приблизно в таких межах, перед святами вона може трохи зрости, але 100 гривень за десяток точно не буде", - наголошує економіст.

Пендзин також додав, що до кінця року ціна на яйця зросте на 3-4%, максимум на 5%.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Які продукти також подорожчають до кінця року

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко говорив, що у найближчі місяці ціни на хліб в Україні поступово зростатимуть.

За його словами, до Нового року хліб може подорожчати на 5%.

"Ці цифри - орієнтовні, і ситуація може змінитись як на краще, так і на гірше", - наголосив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка говорив, що до кінця 2025 року в Україні очікується підвищення цін на окремі продукти харчування, зокрема м’ясо, фрукти та олію, тоді як овочі та яйця залишаться стабільними.

Експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва сказала, що вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору.

Водночас, відомо, що в Україні ціни на томати пішли вниз. Причина зниження вартості - різке зниження попиту на продукцію.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

