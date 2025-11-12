До кінця року яйця можуть стати розкішшю: чи злетить ціна до 100 гривень

Головне із заяви економіста:
- Наразі яйця в Україні подорожчали на 20%
- Собівартість яйця на 70% складається з вартості комбікорму
- До кінця року ціна на яйця зросте на 3-5%
Наразі в Україні десяток яєць коштує близько 80 гривень. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припустив, що буде з ціною вже ближче до свят.
За його словами, рік тому десяток яєць коштував приблизно 70 гривень, тобто відбулося подорожчання на 20%.
"Минулого року ситуація була цікавою: виробники яєць дуже накрутили ціну восени, і в листопаді до них прийшов Антимонопольний комітет. В результаті цього склалася унікальна ситуація, коли на Різдво ціна на яйце не пішла вгору, а впала з 80 до 65 гривень. Висновків Антимонопольного комітету я не бачив, але ринок дуже відреагував", - сказав він в інтерв'ю Главреду.
Що впливає на вартість яєць
Експерт зауважив, що собівартість яйця на 70% складається з вартості комбікорму, тому визначальним фактором є вартість кормової бази.
"Так, витрати на електричну енергію у птахофабрик теж досить високі. Так, домогосподарства, які тримають курей, в період похолодання йдуть з ринку – це також впливає. Але всі ці фактори зараз не є критичними", - каже Пендзин.
Чи зростатимуть ціни на яйця
На його думку, ціна на яйця відносно місяця буде дещо зростати, але відносно аналогічного періоду минулого року вона буде падати.
"Минулого року в листопаді яйця були дуже дорогими. Зараз підстав для серйозного розслідування немає. Ціна залишиться приблизно в таких межах, перед святами вона може трохи зрости, але 100 гривень за десяток точно не буде", - наголошує економіст.
Пендзин також додав, що до кінця року ціна на яйця зросте на 3-4%, максимум на 5%.
Які продукти також подорожчають до кінця року
Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко говорив, що у найближчі місяці ціни на хліб в Україні поступово зростатимуть.
За його словами, до Нового року хліб може подорожчати на 5%.
"Ці цифри - орієнтовні, і ситуація може змінитись як на краще, так і на гірше", - наголосив він.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка говорив, що до кінця 2025 року в Україні очікується підвищення цін на окремі продукти харчування, зокрема м’ясо, фрукти та олію, тоді як овочі та яйця залишаться стабільними.
Експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва сказала, що вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору.
Водночас, відомо, що в Україні ціни на томати пішли вниз. Причина зниження вартості - різке зниження попиту на продукцію.
Про персону: Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
