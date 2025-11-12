Рус
Продукт першої необхідності дорожчатиме щомісяця - прогноз економіста

Руслана Заклінська
12 листопада 2025, 18:39
Економіст назвав прогнози про 20% зростання цін за два місяці дезінформацією.
Продукт першої необхідності дорожчатиме щомісяця - прогноз економіста
Ціни на хліб / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Пендзина:

  • Ціни на хліб зростатимуть не більш ніж на 2% на місяць
  • Кондитерські вироби можуть суттєво коливатися в ціні
  • Прогнози про 20% зростання цін за два місяці - перебільшення

Ціни на хліб масових сортів не зростатимуть більш ніж на 2% щомісяця, незалежно від економічної ситуації. Водночас вартість кондитерських виробів може значно коливатися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Експерт наголосив, що навіть у 2022 році, коли інфляція в Україні сягала 27% і бізнес пристосовувався до воєнних умов, ціни на хліб підвищилися лише на 20,5%. Це пояснюється тим, що українські виробники хліба дуже соціально орієнтовані і намагаються не створювати значного навантаження на споживачів.

Водночас, за словами Пендзина, із тортами, печивом, здобною випічкою та іншими кондитерськими товарами інша ситуація. Економіст попереджає, що саме ця категорія може демонструвати значні коливання цін.

"Інша річ - кондитерка: торти, печиво, преміум-випічка тощо. Ціни на цю продукцію можуть дуже суттєво "скакати". Особливо якщо врахувати, що на великих хлібозаводах частину витрат, пов’язаних із виробництвом хліба масових сортів, перекидатимуть на кондитерку", - пояснив він.

Пендзин назвав перебільшенням заяви окремих представників профільних асоціацій, які прогнозують стрибок цін на 20% за два місяці. За його словами, такі прогнози лише дезінформують населення і викликають зайву паніку.

"Максимально можливе подорожчання хліба - 2% на місяць, а то й менше. Більше ціна на хліб не виросте", - наголосив Пендзин.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти подорожчають напередодні свят - прогноз експерта

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка прогнозує, щодо кінця 2025 року в Україні очікується помірне підвищення цін на продукти. За його словами, найбільше зростуть у ціні м’ясопродукти, фрукти та олія, тоді як завдяки хорошому врожаю овочі не подорожчають.

Зростання цін зумовлене проблемами в енергетиці та відключеннями електроенергії, які підвищують витрати на зберігання продуктів, а також дефіцитом кадрів і зростанням вартості робочої сили.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після короткого здешевлення базових продуктів ціни знову почали зростати. За даними Мінфіну, станом на 8 листопада середня ціна на картоплю у супермаркетах становить 18,15 грн за кілограм, тоді як у жовтні була 15,50 грн.

Також через масові обстріли та відключення світла під загрозою опинилася хлібопекарська галузь. Пекарні зупиняють роботу, адже генератори надто дорогі у використанні. Через перебої з енергопостачанням і зростання витрат ціни на хліб найближчим часом можуть піднятися.

Крім цього, наразі десяток яєць в Україні коштує близько 80 грн. Економіст Олег Пендзин прогнозує, що до свят ціна може трохи зрости, але не перевищить 100 грн.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

    Ціни на хліб, м'ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року
    Гороскоп на завтра 13 листопада: Левам - сюрприз, Тельцям - маніпуляція

    12:44

    Українці кинулися купувати валюту: експерти розповіли, до чого призведе ажіотаж

    12:40

    Є час скупитися дешевше: експерт попередив про здорожчання ключових продуктів

