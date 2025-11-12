Валюта раптово 'полетіла' вверх: в Україні курс долара та євро помітно змінилися

Національний банк України вкотре підвищив курс долара.

https://glavred.net/economics/valyuta-vnezapno-poletela-vverh-v-ukraine-kurs-dollara-i-evro-zametno-izmenilis-10714781.html Посилання скопійоване

Курс валют на завтра / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара станом на 13 листопада

Скільки коштуватиме європейська валюта у четвер

Національний банк України (НБУ) оприлюднив новий курс валют на 13 листопада. Долар та євро продовжують дорожчати. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 13 листопада встановлено на рівні 42,04 грн/долар. Американська валюта подорожчала на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

відео дня

На міжбанку 12 листопада курс становить 42,04 - 42,07 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 11 листопада він підвищився на 14 копійок.

Водночас євро продовжує зміцнюватися. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,65 грн/євро, що на 4 копійки більше, ніж у середу.

Курс валют на 13 листопада / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 13 листопада

НБУ також оновив офіційний курс польського злотого.

У четвер, 13 листопада злотий коштуватиме 11,49 грн/злотий, що на 1 копійку менше, ніж днем раніше.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у листопаді - економіст зробив прогноз

Економіст Андрій Новак у коментарі Главреду спрогнозував стабільність курсу долара та євро у листопаді. За його словами, золотовалютні резерви НБУ досягли рекордної позначки - 44 мільярди доларів, що перевищує показники навіть найкращих мирних років.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на біржі, ні в банках. Немає черг біля пунктів обміну, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", - сказав Новак.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, на середу, 12 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара, євро та злотого.

Раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що українці кинулися купувати валюту та прокоментував, до чого може призвести такий ажіотаж.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що у середині листопада ситуація на валютному ринку України залежатиме від кількох чинників, головним із яких є енергетичний фактор. За його прогнозом, курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,2 грн, а євро - 48-49,5 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред