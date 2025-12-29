Рус
Повалені дерева та паралізований рух: ДСНС показало наслідки негоди Україні

Руслан Іваненко
29 грудня 2025, 01:57оновлено 29 грудня, 03:59
ДСНС попереджає водіїв бути обережними та уникати поїздок під час снігу, ожеледиці та поривчастого вітру.
ГСЧС, Зима
Автобуси та легкові автомобілі відбуксирували на безпечні ділянки

Коротко:

  • Сильний сніг та ожеледиця паралізували рух на дорогах Івано-Франківщини та Житомирщини
  • Рятувальники ДСНС евакуювали 32 людей і прибрали повалені дерева
  • Утворилися затори через заблоковані ділянки доріг та з’їзди транспортних засобів

Сильний сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту в Івано-Франківській області, залишивши водіїв у складних умовах на дорогах. До порятунку людей залучили підрозділи ДСНС.

"Внаслідок погіршення погодних умов на автошляхах Франківщини рятувальники ДСНС відбуксирували 12 легкових автомобілів та автобус. Також евакуйовано 32 людини, серед яких 7 дітей, які опинилися у складній дорожній ситуації", — повідомляє ДСНС у Telegram.

Рятувальники закликають водіїв "бути максимально обережними, дотримуватися швидкісного режиму та за можливості утриматися від поїздок під час негоди".

Останніми днями погодні умови у західних областях України значно погіршилися — сніг, ожеледиця та поривчастий вітер ускладнюють рух транспорту. ДСНС наголошує, що водії часто не можуть самостійно подолати засніжені або слизькі ділянки доріг.

Відео наслідків негоди в Івано-Франківській області

Последствия непогоды в Ивано-Франковской области
Наслідки негоди в Івано-Франківській області / Фото: Скріншот

Повалені дерева у Житомирській області

Сильна негода в Житомирській області ускладнила рух на дорогах, зокрема через звалені дерева, що блокували проїжджу частину.

"Надаємо допомогу населенню через негоду. Зокрема, поблизу сіл Малинівка та Потаповичі Коростенського району рятувальники залучалися на прибирання дерев, що впали на проїжджу частину та перекрили рух транспорту з обох напрямків. Через що утворилися незначні затори", — повідомили в ДСНС.

Рятувальники розпиляли дерева та прибрали їхні рештки на узбіччя. Крім того, у селі Топорище Житомирського району фахівці ДСНС допомогли водієві автобуса, який з’їхав на узбіччя та не міг продовжити рух через ожеледицю.

"За допомогою троса та пожежного автомобіля транспортний засіб відбуксирували на безпечну ділянку дороги, після чого він продовжив рух самостійно", — додали рятувальники.

ДСНС регіону також опублікували фото ліквідації наслідків негоди, де видно, як рятувальники допомагають тягнути транспорт на буксирі.

  • Наслідки негоди в Житомирській області
    Наслідки негоди в Житомирській області Фото: ДСНС
  • Наслідки негоди в Житомирській області
    Наслідки негоди в Житомирській області Фото: ДСНС
  • Наслідки негоди в Житомирській області
    Наслідки негоди в Житомирській області Фото: ДСНС
  • Наслідки негоди в Житомирській області
    Наслідки негоди в Житомирській області Фото: ДСНС

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні прогнозується нестійка та вітряна погода впродовж наступних днів. Штормовий вітер очікується у західних та південних областях. Можливий також сніг та невеликі морози.

Крім того, у новорічну ніч та у перші дні січня 2026 року в Україні прогнозується нестійка погода зі снігом та помірними морозами. В окремі дні може посилюватися вітер із поривами місцями до 20 – 22 м/с, а на дорогах і тротуарах буде слизько. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, що Наталка Діденко повідомляла, що у неділю, 27 грудня, в Україні прогнозують сніг та сильний вітер. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

