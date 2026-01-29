Без дефіциту, але дорожче: незамінний продукт скоро зросте в ціні

Експертка сказала, що створює тиск на собівартість хлібобулочних виробів.

У лютому в Україні очікується помірне зростання цін на хлібобулочні вироби, але дефіциту хліба не прогнозується. Про це Главреду повідомила головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", доктор економічних наук Світлана Черемісіна.

За її словами, подорожчання буде в межах 1,5–3%. Так:

пшеничний хліб з борошна вищого сорту коштуватиме 61,5–62,5 грн за кілограм;

з борошна першого сорту — 49–50 грн/кг;

житній хліб — 52,5–53,5 грн/кг;

батон — 31–32 грн за 500 грам.

Вона наголосила, що навіть з урахуванням складної ситуації в енергетиці різкого стрибка цін або дефіциту хліба в 2026 році не очікується.

"Негативний вплив має погіршення енергопостачання через постійні обстріли, девальвація національної валюти, зростання вартості палива і сировини, а також підвищення рівня оплати праці, проте ці фактори формують скоріше стабільно-помірне зростання цін", - каже Черемісіна.

Крім того, експертка зауважила, що додатковий тиск на собівартість хлібобулочних виробів створює і підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2026 року, а також введення нормативу оплати праці для бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств на рівні не нижче 21 617 гривень на місяць.

Які продукти також будуть дорожчати

Економіст Володимир Чиж говорив, що вартість борошна в Україні у 2026 році зросте.

За його словами, за рік ціни на нього виростуть приблизно на 10-15%.

"Додайте 4-6 грн до вартості, за якою купуєте його в супермаркеті. Зростання буде плавним і зумовлене додатковими витратами на електроенергію та підтримання виробничих потужностей", - додав він.

