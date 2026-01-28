Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

Коротко:
- Впродовж року в Україні дорожчатиме вершкове масло
- Ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку
- На це, зокрема, вплинуть витрати виробників на електроенергію
Українці продовжать відчувати ціновий тиск протягом 2026 року. Зокрема, висхідний тренд зачепить вершкове масло, вартість якого поступово зростатиме. Про це заявив економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.
За його словами, наразі відбуваються світові коливання вартості сировини і продовольства, а проблеми в енергосистемі провокують появу нових витрат у виробників, через що вони змушені піднімати ціни.
Він додав, що за 2025 рік вершкове масло подорожчало приблизно на 34% - до 107-110 грн за пачку вагою 180-200 г.
Чиж вважає, що цьогорічні середні ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку, тобто орієнтовно на 12-15%.
"Це, з однієї сторони, відображає тенденцію до поступового подорожчання молочних продуктів у світі, з іншої — витрати на електроенергію, що несуть виробники в умовах постійного відключення світла", - каже економіст.
Ціни на молочні продукти
Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка говорив, що закупівельні ціни на молоко-сировину у січні демонструють певну стабільність, але це не призведе до зниження вартості продуктів.
За його словами, виробники вершкового масла та твердих сирів не поспішають знижувати ціни, намагаючись зберегти прибутковість і мати запас для витрат на роботу генераторів у зимовий період.
Про персону: Максим Гопка
Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.
