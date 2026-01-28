Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

Виробники змушені піднімати ціни через проблеми в енергосистемі.

https://glavred.net/economics/budet-po-135-griven-za-pachku-ceny-na-vostrebovannyy-produkt-rezko-podskochat-10736111.html Посилання скопійоване

Ціни на вершкове масло в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Впродовж року в Україні дорожчатиме вершкове масло

Ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку

На це, зокрема, вплинуть витрати виробників на електроенергію

Українці продовжать відчувати ціновий тиск протягом 2026 року. Зокрема, висхідний тренд зачепить вершкове масло, вартість якого поступово зростатиме. Про це заявив економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, наразі відбуваються світові коливання вартості сировини і продовольства, а проблеми в енергосистемі провокують появу нових витрат у виробників, через що вони змушені піднімати ціни.

відео дня

Він додав, що за 2025 рік вершкове масло подорожчало приблизно на 34% - до 107-110 грн за пачку вагою 180-200 г.

Чиж вважає, що цьогорічні середні ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку, тобто орієнтовно на 12-15%.

"Це, з однієї сторони, відображає тенденцію до поступового подорожчання молочних продуктів у світі, з іншої — витрати на електроенергію, що несуть виробники в умовах постійного відключення світла", - каже економіст.

Ціни на молочні продукти

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка говорив, що закупівельні ціни на молоко-сировину у січні демонструють певну стабільність, але це не призведе до зниження вартості продуктів.

За його словами, виробники вершкового масла та твердих сирів не поспішають знижувати ціни, намагаючись зберегти прибутковість і мати запас для витрат на роботу генераторів у зимовий період.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на картоплю в Україні почали зростати, хоча вартість цього продукту була незмінною з середини грудня минулого року.

Також на внутрішньому ринку України підвищуються ціни на моркву через загальне скорочення пропозиції коренеплодів місцевих виробників.

Крім того, впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%. Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових.

Читайте також:

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред