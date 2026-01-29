Новий удар по гаманцю: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

Коротко:
- Ціни на моркву продовжують зростати
- Популярний овоч подорожчав на 26% за тиждень
В Україні продовжує дорожчати морква. Причина - великий попит на якісні коренеплоди при обмеженій їх кількості. Про це йдеться в матеріалі EastFruit.
Наразі морква продається за ціною - 8-14 грн/кг ($0,19-0,33/кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
При цьому аналітики додають, що на цей час морква надходить на український ринок у продаж в середньому на 63% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
Причина - проблеми зі зберіганням моркви, адже продукція спочатку була далекою від ідеальної через погані погодні умови під час збору врожаю восени 2025 року.
Коли в Україні почнуть стрімко дорожчати овочі - прогноз
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що наприкінці лютого або на початку весни ціни на овочі неминуче почнуть змінюватися, тому що на складах продукція буде втрачати свій товарний вигляд, і якісної пропозиції стане менше, і це буде штовхати вгору ціни на овочі борщового набору.
"В залежності від кількості пропозиції ціни на овочі в цей час підскочать на 10-20%", - прогнозує Марчук.
Ціни на продукти - новини за темою
Як писав Главред, ціни на картоплю в Україні почали зростати, хоча вартість цього продукту була незмінною з середини грудня минулого року.
Нещодавно економіст Володимир Чиж повідомив, що впродовж цього року в Україні дорожчатиме вершкове масло. Ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку.
Крім цього, впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%. Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
