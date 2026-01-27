Вже на 16% дорожче: вартість одного продукту несподівано зросла у січні

Ціни почали стрімко рости із середини січня.

Ціни на картоплю в Україні

Коротко:

В Україні почала дорожчати картопля

Зараз її вже продають по 7–13 гривень за кілограм

Це сталось через скорочення пропозиції картоплі на внутрішньому ринку

Ціни на картоплю в Україні почали зростати, хоча вартість цього продукту була незмінною з середини грудня минулого року. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що в осінні місяці 2025 року продавці знижували відпускні ціни на наявні партії картоплі, особливо на ту, що вже не підлягала тривалому зберіганню. Але цінова ситуація почала змінюватися із середини січня.

Так, спираючись на стабільний попит і помітне скорочення пропозиції, продавці підвищили відпускні ціни на наявні обсяги картоплі до рівня 7–13 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці першої декади січня.

Аналітики вважають, що головною причиною нинішнього подорожчання в цьому сегменті стало загальне скорочення пропозиції картоплі на внутрішньому ринку.

"Річ у тім, що виробники, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продажі картоплі ще до настання морозів на початку поточного року. З іншого боку, власники якісної картоплі продовжують утримувати основні запаси продукції в сховищах, розраховуючи на вищі ціни вже найближчими місяцями", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що попри останнє подорожчання, ціни на картоплю в Україні сьогодні в середньому на 60–65% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Аналітики також переконані, що нинішні цінові тенденції в цьому сегменті ринку посиляться - якщо не найближчими тижнями, то на початку весни.

Що впливає на вартість продуктів

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що в Україні у 2026 році збережеться тенденція до подорожчання продуктів харчування.

За його словами, окрему роль у зростанні цін відіграють удари по критичній та енергетичній інфраструктурі, які суттєво підвищили собівартість виробництва продуктів для внутрішнього ринку.

Чому ростуть ціни на продукти

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на внутрішньому ринку України підвищуються ціни на моркву через загальне скорочення пропозиції коренеплодів місцевих виробників. Її вже продають не дешевше 6-12 гривень за кілограм.

економіст Володимир Чиж говорив, що хоча ціни на гречку змінюється доволі повільно, подорожчання неминуче. Впродовж наступних місяців ця крупа може подорожчати на 8-10%.

Крім того, в Україні суттєво зросла вартість яблук. Нині вони конкурують за ціною з цитрусовими, бананами та іншими імпортними фруктами.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

