Ключовий продукт вдарить по бюджету українців: що скоро суттєво подорожчає

Коротко:
- Ціни на борошно в Україні будуть рости
- У 2026 році воно може подорожчати на 10-15%
- Це пов’язано зі зростанням цін на зерно
Супермаркети регулярно підвищують ціни на продукти. Така тенденція не оминула й борошно, вартість якого теж зросте у 2026 році. Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.
За його словами, більшість продуктів зростають у ціні через вплив внутрішніх факторів: собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати, логістику.
Він нагадав, що у річному вимірі подорожчання борошна склало майже 40%.
"Це пов’язано зі зростанням цін на зерно, витратами на електроенергію та логістику", - наголосив економіст.
На його думку, у 2026 році ціна борошна зросте приблизно ще на 10-15%.
"Додайте 4-6 грн до вартості, за якою купуєте його в супермаркеті. Зростання буде плавним і зумовлене додатковими витратами на електроенергію та підтримання виробничих потужностей", - підсумував Чиж.
Чи зростуть ціни на хліб
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідав, що 2026 рік буде схожим на 2024-й і 2025-й, коли за підсумками року ціна на хліб зросла більш ніж на 20%.
За його прогнозом, подорожчає не весь хліб, а здебільшого преміальна продукція, рецептура якої потребує додаткових витрат на маргарин, вищий сорт пшениці (або жита) та інші інгредієнти.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, середні ціни на білу, ріпчасту і синю цибулю наразі значно вищі, ніж середньомісячні показники за грудень 2025 року. Зокрема, біла цибуля у супермаркетах коштує тепер більше пів сотні гривень за кілограм.
Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко говорив, що суттєвого подорожчання соняшникової олії в Україні у 2026 році не прогнозується. На ринок впливають світові ціни, зміна споживчих уподобань та логістичні чинники, які стримують зростання вартості.
Крім того, ціни на вершкове масло в Україні неочікувано знизились у порівнянні із середньомісячними показниками за грудень 2025 року. Тепер пачка у середньому коштує менеше 100 гривень.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
