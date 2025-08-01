"Це просто жах": з карт клієнтів Ощадбанку "зникають" гроші

Клієнтка розповіла, що в банку нібито "вводять комісії, клієнтів не попереджають.

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З карток клієнтів Ощадбанку "зникають" гроші / Колаж Главред, фото: соцмережі

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Чим незадоволені клієнти Ощадбанку

У чому проблема

Користувачі державного банку Ощадбанк скаржаться на комісію під час проведення платежів.

На порталі Мінфін незадоволена клієнтка розповіла, що в банку нібито "вводять комісії, клієнтів не попереджають".

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"З дитячої картки знімали комісію за те, що недостатньо коштів для здійснення платежу... тобто дитина купувала морозиво за 40, а на картці було 30 і банк зняв комісію тричі по три гривні", - поділилася клієнтка.

Вона також зазначила, що комісію підписали англійськими літерами, спочатку було невідомо, за що знімають кошти.

"Додаток зависає постійно. Сьогодні прийшла закривати дитячий рахунок. Номер отримано ще об 11.43, зараз 12.24 черга не зрушується... Це просто жах", - написала дівчина.

Відкликання Ощадбанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнтка ПриватБанку поскаржилася на безпідставне зменшення кредитного ліміту, через що на її картці виник негативний баланс.

Також клієнти ПриватБанку скаржилися на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

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