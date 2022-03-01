250 тисяч гривень за танк і 300 доларів за голову окупанта - мер Чернігова

За ліквідацію російських військ жителі Чернігова отримуватимуть винагороду / Reuters

Мер Чернігова Владислав Атрошенко пообіцяв винагороду за ліквідацію окупантів.

В Instagram він написав, що ліквідатори техніки російських загарбників отримуватимуть велику суму грошей.

"Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300 доларів за кожного", - заявив мер Чернігова.

Нагадаємо, россійські військові обстріляли село Киїнка Чернігівської області двома пакетами касетних боєприпасів.

Також 28 лютого був інтенсивний обстріл м. Чернігів вул. Бєлова, Рокоссовського, Доценка, Пухова.

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