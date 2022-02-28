Російські загарбники нещадно обстрілюють Чернігів

У Чернігові тривають обстріли

Станом на 12:20 28 Лютого протягом 20 хвилин триває інтенсивний обстріл м.Чернігів вул. Бєлова, Рокоссовського, Доценка, Пухова.

Російська ракета влучила у житловий будинок у Чернігові та спричинила пожежу, повідомила пресслужба ДСНС України.

"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. У зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що вогонь перекинувся на довколишні будинки.

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця боротиметься з мародерами за законами воєнного часу - їх знешкоджуватимуть на місці без попередження. Він закликав жителів міста інформувати правоохоронців і військових про підозрілих осіб.

Раніше про таке ж рішення повідомляв мер Охтирки на Сумщині. Він зазначив, що в Охтирці за мародерство розстрілюватимуть на місці також підняття цін на товари буде розглядатися як мародерство.

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