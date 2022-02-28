Російські війська обстріляли село на Чернігівщині забороненою зброєю

Касетна зброя РФ / facebook.com/kommander.nord

Російські військові обстріляли село Киїнка Чернігівської області двома пакетами касетних боєприпасів.

"Російські окупанти вбивають мирних українців і перуть з лиця землі цілі села. Двома пакетами касетних боєприпасів армія РФ накрила Н. П. Киїнка на Чернігівщині. Загарбники б'ють цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією. Але про що може бути мова, коли вони підступно напали на незалежну країну, змушуючи їх "любити", руйнуючи будинки, села і несучи життя. Так чинять тільки труси..."- йдеться в повідомленні Оперативного командування "Північ" у понеділок, 28 Лютого.

Нагадаємо, станом на 12:20 28 Лютого тривав інтенсивний обстріл м. Чернігів вул. Бєлова, Рокоссовського, Доценка, Пухова.

Також раніше сьогодні російські загарбники скинули на Охтирку в Сумській області заборонені в усьому світі вакуумні бомби.

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