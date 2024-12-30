Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Ексклюзиви

Путін продовжує наступати: у 2025 році Європа може змінити допомогу Україні

Юлія Закрепа
30 грудня 2024, 20:45оновлено 30 грудня, 21:26
1511
Європейські політики визнають, що Європа сьогодні не готова до великої повномасштабної війни із РФ.
Путін продовжує наступати: у 2025 році Європа може змінити допомогу Україні
Що зміниться у військовій допомозі у 2025 році / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Главред

Головні тези Огризка:

  • Хто продовжить підтримувати Україну у 2025 році
  • Європа не готова до великої повномасштабної війни з Росією

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду розповів, як у новому році будуть складатися відносини України з ключовими країнами Європи. Огризко також розкрив, чи є підстави сподіватися, що військова підтримка певних країн стане більш суттєвою і рішучою.

"Є обережний оптимізм щодо того, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц змінить позицію і почне надавати Україні далекобійні ракети. На тому самому рівні, а, може, й вищому, буде у 2025 році підтримка Франції, Великої Британії, наших північних друзів, балтійських країн. Це все щонайменше говорить про те, що ми матимемо той самий рівень підтримки, якщо не більший", - зазначив дипломат.

Він також вважає, що Путін продовжує, нехай і повільно, наступати і повзти вперед, змушує наших європейських партнерів думати, що це повільне просування може стати реальністю для країн НАТО і Євросоюзу.

"Україна - величезна за територією країна, на відміну від тих самих балтійський країн. Тож Росія може бути серйозною практичною загрозою для всього блоку НАТО, і тоді Альянсу доведеться реагувати", - додав Огризко.

Огризко також повідомив, що поки НАТО, як бачимо, реагує дуже стримано. Як на мене, логіка наших західних партнерів полягає в тому, що краще треба допомогти Україні протриматися і перемогти, ніж потім мати проблеми у себе вдома.

"Причому проблеми, з якими поки що вони, скоріше за все, впоратися не зможуть. Чимало європейських політиків визнають, що Європа сьогодні не готова до великої повномасштабної війни з Росією, тому що останні 30 років вона, образно кажучи, "лежала на дивані" і мріяла про щасливе майбутнє. Але - щасливе майбутнє на настало", - повідомив експерт.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Огризком, в якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо подальшого перебігу війни і міжнароднї підтримки України:

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Франція і Британія можуть відправити війська в Україну. Високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що йдеться про розміщення військових на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, який може бути досягнутий у результаті переговорів.

Денис Шмигаль повідомив, що США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів. Прем'єр-міністр України заявив, що цей фінансовий пакет є частиною ширшої ініціативи, в рамках якої США надають Україні 20 мільярдів доларів у рамках ініціативи G7.

Стало відомо, що Німеччина може відправити миротворців в Україну. Пісторіус зазначив, якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і ЄС повинні будуть обговорити, як можна забезпечити такий мир, таке припинення вогню.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні військова допомога новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Мені сказали 2 джерела": Гордон - про "завершення" війни 30 грудня

"Мені сказали 2 джерела": Гордон - про "завершення" війни 30 грудня

22:56Україна
Зеленський звільнив заступника Єрмака та очільників двох ОДА: що відомо

Зеленський звільнив заступника Єрмака та очільників двох ОДА: що відомо

22:30Україна
РФ накопичує сили для прориву: які загрози з'явились для Херсона й Запоріжжя

РФ накопичує сили для прориву: які загрози з'явились для Херсона й Запоріжжя

21:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Наречений Ані Лорак показав справжнє обличчя співачки та її доньки

Наречений Ані Лорак показав справжнє обличчя співачки та її доньки

Гороскоп Таро на тиждень з 30 грудня до 5 січня: Водоліям - гроші, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на тиждень з 30 грудня до 5 січня: Водоліям - гроші, Ракам - шанс

Не просто маркування: чому на колесах пишуть "R" - водії будуть здивовані

Не просто маркування: чому на колесах пишуть "R" - водії будуть здивовані

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

Карта Deep State онлайн за 30 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:56

"Мені сказали 2 джерела": Гордон - про "завершення" війни 30 грудня

22:53

Чи відключатимуть світло на Новий рік: у Раді розставили всі крапки над "і"

22:30

Зеленський звільнив заступника Єрмака та очільників двох ОДА: що відомо

22:17

Яка головна помилка зимових поїздок: порада механіка, яка збереже двигун

22:03

Нечесана Катерина Бужинська "засвітилася" без макіяжу

Гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – ОгризкоГаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – Огризко
21:55

РФ накопичує сили для прориву: які загрози з'явились для Херсона й Запоріжжя

21:44

Напій моментально позбавить похмілля: простий рецепт

21:43

Ледь стримував емоції: чутливий український вірш від військового після полонуФото

21:38

Чому мед ніколи не псується: неочевидна відповідь здивує багатьох

Реклама
21:20

Виведення військ ЗСУ з Курщини: експерт відповів, чи віддасть Зеленський наказ

21:00

Щоб не розлютити Зелену Змію: яких кольорів краще уникати в новорічну ніч

20:45

Путін продовжує наступати: у 2025 році Європа може змінити допомогу УкраїніЕксклюзив

20:22

Обіймаються і плачуть: військові вперше побачили і почули рідних після полонуФотоВідео

20:18

Хто із зірок помер у 2024 році: кого втратив світВідео

20:11

Навіщо досвідчені водії возять в авто шматочок мила: відповідь здивує багатьох

20:01

Бізнесу підняли ціну за транспортування газу: чи зміниться тариф для населення

19:51

"Путін відступить": Огризко описав сценарій для РФ на 2025, який переграє війну

19:50

IBuild 2024 — визначне досягнення року для Будівельної групи "Синергія" новини компанії

19:41

Софія Ротару з'явилася в Мережі з російським привітанням

19:33

Новий рік буде аномально теплим: коли в Україну прийде різке похолодання

Реклама
19:24

Куршевель, губи на камеру: як відпочиває московська онука Ющенка і племінниця Єфросиніної

19:10

Чому Росія припинить постачання газу у ПридністровʼяПогляд

19:07

Де 3 відмінності: чим відрізняються два малюнки – треба вгадати за 17 секунд

19:01

Перевірений бабусин метод: як легко відміряти інгредієнти без ваг

18:37

Дмитро Комаров здійснив мрію дітей, батьки яких загинули через війнуФото

18:14

Президент Зеленський призначив військового омбудсмена: що про нього відомо

17:50

Як Королі магії Новий рік рятували — святкові шоу від Magic Brothers, що повертають віру в диво новини компанії

17:50

По судну "добре відстрілялися": чим Росія могла збити літак під Актау

17:41

Має знати кожен водій: які речі небезпечно залишати в автомобілі взимку

17:08

Великий обмін полоненими: додому повернулися українські військовіФотоВідео

16:51

Оля Цибульська прокоментувала розлучення з чоловіком: "Просто не роблю"

16:46

Суджа зустрічатиме Новий рік українською: експерт розвінчав міфи про успіх РФ

16:43

Рекордні втрати РФ в Донецькій області: Сирський назвав цифри

16:42

Чому коти багато сплять: відповідь ветеринара здивує господарів

16:12

Український виробник гемостатиків "Сента Фарм" профінансував навчання саперів

16:11

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

16:04

Які кольори одягу одягнути на Новий рік: поради для всіх знаків зодіаку

15:55

Повна ліквідація МСЕК з 1 січня: Зеленський підписав закон - що зміниться

15:48

Простий засіб миттєво усуне проблему: як зупинити запотівання вікон автомобіля

15:33

Для наступу на два міста: окупанти хочуть захопити важливу ділянку фронту

Реклама
15:28

"Цей подарунок проклятий": чоловік розповів про різдвяний сюрприз від свекрухи

15:02

"Накопичено багато ракет": у РНБО попередили про загрозу масованого удару РФ

14:53

"Переговори ні про що": Огризко сказав, чому Україна і РФ не зможуть домовитисяВідео

14:40

Чому кішка нявкає без причини: як вирішити проблему

14:39

Незалежність під загрозою: Анастасія Шуба про ситуацію в Міноборони

14:36

Зірка "Бісової пательні" Петрожицька розповіла про новорічні пророцтва та сюрпризи для близьких

14:27

Перевірте свою геніальність: лише 1% людей із гострим зором можуть знайти три яблука за 5 сек

14:13

Не просто маркування: чому на колесах пишуть "R" - водії будуть здивовані

14:13

Як швидко розм'якшити вершкове масло: хитрий трюк зі звичайною тарілкою

14:04

Який зараз вигляд мають актори "Сам удома" - головної новорічної кінокомедії

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти