Путін продовжує наступати: у 2025 році Європа може змінити допомогу Україні

Європейські політики визнають, що Європа сьогодні не готова до великої повномасштабної війни із РФ.

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Що зміниться у військовій допомозі у 2025 році / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Главред

Головні тези Огризка:

Хто продовжить підтримувати Україну у 2025 році

Європа не готова до великої повномасштабної війни з Росією

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду розповів, як у новому році будуть складатися відносини України з ключовими країнами Європи. Огризко також розкрив, чи є підстави сподіватися, що військова підтримка певних країн стане більш суттєвою і рішучою.

"Є обережний оптимізм щодо того, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц змінить позицію і почне надавати Україні далекобійні ракети. На тому самому рівні, а, може, й вищому, буде у 2025 році підтримка Франції, Великої Британії, наших північних друзів, балтійських країн. Це все щонайменше говорить про те, що ми матимемо той самий рівень підтримки, якщо не більший", - зазначив дипломат.

Він також вважає, що Путін продовжує, нехай і повільно, наступати і повзти вперед, змушує наших європейських партнерів думати, що це повільне просування може стати реальністю для країн НАТО і Євросоюзу.

"Україна - величезна за територією країна, на відміну від тих самих балтійський країн. Тож Росія може бути серйозною практичною загрозою для всього блоку НАТО, і тоді Альянсу доведеться реагувати", - додав Огризко.

Огризко також повідомив, що поки НАТО, як бачимо, реагує дуже стримано. Як на мене, логіка наших західних партнерів полягає в тому, що краще треба допомогти Україні протриматися і перемогти, ніж потім мати проблеми у себе вдома.

"Причому проблеми, з якими поки що вони, скоріше за все, впоратися не зможуть. Чимало європейських політиків визнають, що Європа сьогодні не готова до великої повномасштабної війни з Росією, тому що останні 30 років вона, образно кажучи, "лежала на дивані" і мріяла про щасливе майбутнє. Але - щасливе майбутнє на настало", - повідомив експерт.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Огризком, в якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо подальшого перебігу війни і міжнароднї підтримки України:

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Франція і Британія можуть відправити війська в Україну. Високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що йдеться про розміщення військових на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, який може бути досягнутий у результаті переговорів.

Денис Шмигаль повідомив, що США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів. Прем'єр-міністр України заявив, що цей фінансовий пакет є частиною ширшої ініціативи, в рамках якої США надають Україні 20 мільярдів доларів у рамках ініціативи G7.

Стало відомо, що Німеччина може відправити миротворців в Україну. Пісторіус зазначив, якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і ЄС повинні будуть обговорити, як можна забезпечити такий мир, таке припинення вогню.

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