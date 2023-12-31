Що станеться 2024 року і чого чекати українцям: головні прогнози

Війна 2024 року не закінчиться, вважають опитані Главредом експерти. Але є і хороші новини.

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2024 рік може стати переломним / Колаж: Главред, фото: командування ОС

Країна входить в новий 2024 рік в стані важкої війни, рік, що минає багато в чому не виправдав очікувань, але багато чого і вдалося. Що готує рік прийдешній? Чи є привід для обережного оптимізму для українців? Читайте в нашому матеріалі.

Чого чекати на фронті 2024 року? Чи закінчиться війна?

Практично всі експерти, опитані Главредом, сходяться на думці, що війна цього року не закінчиться. При цьому, 2024 рік може стати "роком Криму" - принаймні, спробою таким стати.

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що 2024 року Україна продовжить робити те, що почала в 2023-му, і мова про Азовський напрямок перш за все. Все вирішує наявність в України необхідних засобів. А чи нададуть нам їх у повному обсязі - поки питання відкрите.

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"Однозначно, наступальні дії, які були заплановані на 2023 рік, просто переносяться на наступний. Стратегічний напрямок руху - Азовське узбережжя, звільнення Криму, і виконання цих завдань буде прямо залежати від кількості техніки, а також від модифікації сил і засобів, які будуть нам виділені для виконання цих дій", - заявив Світан Главреду.

Ми запитали про хороший і поганий сценарій розвитку подій на фронті.

"Ми зможемо звільнити Херсонську область, частину Запорізької і Крим - це максимум, більше не вийде. Це можливо при нормальному розвитку ситуації з поставками озброєнь, які ми замовили і хочемо бачити. Найпесимістичніший сценарій - ми залишимося на тій лінії фронту, яка є зараз, перейшовши в глуху оборону по всій лінії фронту і навіть пішовши з лівого берега на правий, прикрившись Дніпром. І при цьому будемо працювати дальніми засобами ураження. Для нас в пріоритеті в оптимістичному сценарії – дістати в Росії на глибину в 500 кілометрів, десь від Москви до Каспію", - відповів військовий експерт.

На його думку, на східному фронті особливих змін очікувати не варто, але з Кримом справа кардинально інакша.

"Немає сенсу звільняти Донецький регіон, поки у нас в тилу перебуває Кримське угруповання, оскільки вони можуть вийти і в будь-який момент вдарити по нас, як це було минулого року. А тому наступний 2024 рік - це рік Криму. Звільнення Донбасу - це 2025 рік, не раніше", - каже Світан.

Воєнний експерт Олег Жданов каже, що найближчим часом про жодне просування з нашого боку не може і йтися - на майже всіх напрямках ситуація важка, окупанти атакують, а ми перейшли до оборони. Разом з тим, обговорюючи перспективи всього року, Жданов вельми оптимістичний.

"Оптимістичний сценарій - це вихід на кордони 1991 року в 2024 році. При наявності всього комплекту сучасних озброєнь. Песимістичний - це звільнення Криму до кінця 2024 року, і все", - заявив він під час інтерв'ю.

На думку Жданова, якщо Україні нададуть далекобійні ракети і F-16 в достатній кількості, Україна має всі шанси кардинально переломити ситуацію на фронті.

"Це дасть нам можливість розгромити російське угруповання військ на території України, що для Росії стане катастрофою. Якщо розглядати позитивний сценарій, який передбачає, що нам дадуть вогневі засоби, то, швидше за все, війна в Україні закінчиться ізраїльським варіантом, тобто виходом на кордони 1991 року, але зі збереженням вогневого впливу обох сторін один на одного. Іншими словами, триватимуть ракетні обстріли, як і сутички на кордоні", - вважає він.

Військово-політичний оглядач групи Олександр Коваленко також каже, що війна в 2024 році не закінчиться.

"Я більш ніж упевнений, що в 2024 році війна не закінчиться. Якщо у нас хтось мріє про те, що наступного року ми здобудемо перемогу, то змушений розчарувати і сказати, що це не так. Більш того, в перспективі війна триватиме в 2025 році і перейде в 2026-й. Багатьом не хочеться цього чути, але ми повинні бути готові до того, що якщо Україна хоче здобути перемогу, потрібно воювати всією своєю згуртованою нацією", - заявив Коваленко Главреду.

На його думку, наступний рік стане фазою знищення та знекровлення російських окупантів. А як далі - покаже обстановка.

Генерал Микола Маломуж, навпаки, вважає, що 2024 рік стане переломним.

"Я думаю, що саме 2024 рік стане для України визначальним у контексті наших перспектив і перемог. Прогнозую, що з'явиться нова військова стратегія, союзники нададуть високотехнологічну зброю і відродиться наш ВПК. Ми повинні отримати найкращі можливості для реалізації наших завдань", - заявив він під час інтерв'ю.

Чи буде новий майдан, вибори в 2024 році?

Про внутрішньополітичну обстановку ми поговорили з політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. За його словами, такі сценарії малоймовірні. Однак, на його думку, українці розслабилися і почали повертатися до звичних "срачів", що дуже небезпечно.

"Суспільство має сконцентруватися на конкретному завданні – перемозі у війні, згуртуватися не лише у своїй вірі в ЗСУ, а й у справі забезпечення нашої армії, її механізації тощо (...) Якщо ж суспільство буде жадати політичних ігор і срачів, вестиметься на все це, тоді війна піде за такими сценаріями, які матимуть дуже сумні наслідки для України. Зокрема, ми можемо повторити долю української народної республіки (УНР) 1918 року, коли замість консолідації з метою боротьби з більшовиками Петлюра зніс Скоропадського, а через три місяці був змушений тікати за кордон, бо більшовики вибили його з Києва", - застеріг Загородній.

Виборів, на його думку, не буде. У той же час, він вважає дуже небезпечним можливий конфлікт Зеленського і Залужного.

"Коли політики думають, що можна "прокрутити фарш назад" і поставити армію на місце, вони помиляються – вже не вийде. У разі, якщо постане вибір між політиками і армією, люди оберуть армію", - заявив Загородній.

Як щодо НАТО та ЄС в 2024 році?

У питанні інтеграції в ЄС в прийдешньому році Україну очікує прогрес. Але про вступ поки говорити не доводиться.

"Європейський Союз зробить все можливе, щоб знайти інструменти обходу так званого угорського вето щонайменше в плані початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. І, швидше за все, це відбудеться вже навесні – лютий, а точніше березень цього року буде певним маяком для початку таких переговорів", - сказав нам український дипломат Володимир Огризко.

У питанні НАТО поки менше конкретики в прогнозах, але справа теж, схоже, буде рухатися. При цьому, на думку Огризка, 2024 рік у цьому плані буде "дуже-дуже важливим" - адже Україні доведеться розвінчувати російські міфи про те, що Росія ніколи не змириться з членством України в НАТО.

"Щодо НАТО, то після останньої зустрічі в Брюсселі ми маємо дуже чіткий план, який дозволяє сконцентруватися на дуже конкретних речах і потім показати результати. І це відкидає багато аргументів скептиків, які поки, на жаль, мають місце", - додає Огризко.

Схожою думкою поділився з нами і політичний аналітик Олександр Кочетков - зближення так, але ніяк не вступ.

"Можуть бути більш конкретизовані плани вступу до НАТО - підгонка певних стандартів тощо. Щодо вступу в ЄС, швидше за все, буде оголошено план прийому в якійсь перспективі, озвучені умови. Тобто буде певний бюрократичний документ, який підкреслює, що Україна буде в ЄС і НАТО", - заявив він.

За його словами, швидше за все, в 2024 році Україна отримає офіційний статус країни-кандидата в члени ЄС.

Що буде відбуватися на Росії в 2024 році?

Про майбутнє Росії ми поговорили з відомим журналістом і знавцем російської ментальності - Олександром Сотником, який не раз був правий у своїх прогнозах про можливі дії кремлівської кліки. Він вважає, що від Росії в 2024 році не варто чекати особливих змін у політиці. Там вже визначилися, як будуть діяти: всередині "консервуватися", а в зовнішній політиці вичікувати перемоги Трампа, при цьому продовжуючи воювати з Україною.

"Весь 2024 рік для Кремля буде періодом утримання того, що завойовано, і спроб завоювати ще більше. Як каже Путін: потихеньку, кишки на кулак намотуємо далі. З'ясувалося, що це дієва стратегія, до якої Захід виявився не готовий – всі розгубилися. Росія взяла курс на стратегію війни вдовгу, на вимотування. Причому це "намотування кишок" не тільки українців, а й гаманців і терпіння тих же європейців з американцями", - вважає він.

Крім того, на думку Сотника, в Кремлі роблять величезну ставку на прихід Трампа в Білий дім.

"У 2024 році вони будуть намагатися триматися і далі, паралельно утримуючи те, що завоювали, і намагатися своєю болотною рідиною розтікатися по Україні і чекати Трампа. А Трамп для Путіна - це просто порятунок", - заявив Сотник. При цьому, обговорюючи подальші дії Росії і Путіна особисто, журналіст висловив думку, що під час наступної каденції Путін зійдеться з НАТО, і до кінця каденції в своєму кріслі не досидить.

Рік виборів у США: чи переможе Трамп?

Наступний рік є важливим не тільки для США, але і для всієї планети. І що вже тут говорити про Україну, враховуючи обсяги допомоги, що надається нам нашими заокеанськими союзниками. Хто зайде в Білий дім? Чи залишиться Байден? Відповіді поки не знає ніхто, адже як мінімум інтрига нині в тому, чи піде на вибори Трамп. Точніше, чи допустять його.

Теперішня передвиборча кампанія унікальна. Трамп кратно випереджає за рейтингами своїх однопартійців і має всі шанси перемогти Байдена, але в той же час, фактично, він підбурював до заколоту (пам'ятаєте штурм Капітолію рогатими молодиками?). А це, згідно з Конституцією США, "червона картка" - заколотник президентом бути не може. Саме тому проти Трампа розпочато судовий розгляд, і суд Колорадо заборонив йому балотуватися.

Ми детально обговорити цю тему з дипломатом Олександром Харою. За його словами, поки питання повисло в повітрі.

"Суд ухвалив рішення про виключення прізвища Трампа в бюлетенях до праймеріз, але в ньому не йдеться про виключення для участі у загальних виборах. До того ж, це рішення суду не набуває сили, поки свою думку по ньому не висловить Верховний суд. Тобто, фактично, Трампа підвісили на гак, але не дали хід цій справі", - зазначив він.

У той же час, дипломат Володимир Огризко акцентує на тому, що більш важливим для України зараз є питання не виборів, а надання обіцяної допомоги в 61 млрд.

"Важливіше говорити про те, як швидко Сполучені Штати Америки, а саме Конгрес виділять Україні довгоочікувану допомогу в сумі 61 млрд доларів. Якщо цей процес відбудеться так, як заплановано, і з початку нового року ми зможемо використовувати ці кошти, то, на мою думку, ситуація з американськими виборами прямо впливати на те, що буде відбуватися в Україні і навколо, не буде. Тому що це буде означати, що гроші будуть виділятися аж до осені 2024 року, - зазначив Огризко.

Чи продовжить Захід допомагати Україні у 2024 році?

Питання допомоги Заходу залежить від ряду змінних. Це і процеси на фронті, і політична обстановка в самій Європі, і, звичайно ж, передвиборчі перипетії в США. Експерти сходяться на думці, що Україна багато в чому стала заручником ситуації у Вашингтоні.

"Я думаю, що допомога з боку США буде, але вона буде надходити з певною затримкою. Для нас це буде дуже боляче і дуже небезпечно в плані зволікання. Нам потрібно домовитися з Європою так, щоб не було розривів – ні зниження обсягів, ні перерв у поставках. Інакше буде дуже боляче", - вважає Олег Жданов.

На думку Огризка, Україні слід ставити питання про те, як зробити так, щоб допомога не тільки не зменшилася, а й збільшилася.

"Нам потрібно працювати як з кожною європейською країною окремо, так і з Європейським Союзом в цілому. Європа зараз найкраще розуміє, наскільки загрозливим є сусідство з некерованою і агресивною імперською Росією. З останніх заяв багатьох європейських лідерів випливає, що вони не тільки не збираються зменшувати допомогу, а бачать в Україні серйозний елемент власної безпеки. Тому, допомагаючи Україні, вони допомагають собі", - заявив дипломат.

Що пророкують зірки: гороскоп на 2024 рік

Уважні читачі знають, що Главред регулярно спілкується з астрологами і тарологами, враховуючи інтереси нашої аудиторії. Звичайно ж, ми розпитали про 2024-му і у носіїв езотеричних знань.

Астролог Влад Росс налаштований оптимістично. Зірки йому кажуть, що в 2024 році під контроль України можуть повернутися практично всі окуповані території, крім Криму. І взагалі - гороскоп України свідчить про те, що 2024 рік для нашої країни буде поворотним і дуже сприятливим.

"Зараз все йде до того, що війна завершиться миром або пізньої весни, або раннього літа 2024 року, а восени пройдуть вибори Верховної Ради, президентські – дещо пізніше", - вважає він.

На його думку, шанси на заморозку конфлікту і припинення активних бойових дій просто величезні. "І з'являться вони у нас в березні-квітні", - говорить він.

Більш того, на думку Росса, навесні з Москви ми "почуємо благу для нас звістку", наприклад, про те, що до влади в Росії прийде цивільна особа на кшталт мера Москви Собяніна і постановить, що нема чого продовжувати цю війну.

А ось астрологу Ангеліні Вакуліній зірки розповіли, що 2024 рік для України буде важким.

"Дуже б хотілося сказати, що рік буде простішим і легшим, але, на жаль, рік буде набагато складнішим, ніж роки з 2020 по 2023. 2024 рік для України буде кармічним. Нашій країні буде 33 роки, це кармічна цифра. Буде дуже багато складних трансформацій, важких подій. Але і не без хороших подій. Абсолютно точно буде затишшя у військових діях. Буде період, коли люди зітхнуть і навіть здасться, що все йде на спад. Але це буде ілюзія, створена ворогом. Якщо говорити про нехороші події, то очікується окупація нових міст", - заявила Вакуліна Главреду.

Прогноз таро на 2024 рік

Макс Гордєєв, відомий український мольфар і таролог в розмові з Главредом теж заявив, що прийдешній рік для України буде важким.

"Мені порадувати нічим, на жаль. Розклад досить важкий. Та й ми самі винні, що воно так сталося. (...) Я бачу, що 2024 рік буде економічно важким. І багато тарологів, астрологів кажуть, що 2024 рік буде дуже важкий, але є і дуже багато надій. Я бачу, що Україна все одно впорається. Не дивлячись навіть на те, що менше будуть давати грошей", - сказав Гордєєв.

При цьому, він порадував, що для Росії карти пророкують події не кращі.

"Скажу так: перевороти йдуть і дуже серйозні перевороти. Але чи позначиться це на них? Так. Саме "звізда" їм і буде. Перша карта "вежі" - руйнування повне, карта "смерті" біля чоловіка випадає - це може бути Путін, але в 2024 році в Росії буде дуже багато смертей саме у чоловіків. Це може бути якийсь військовий чиновник, який дуже сильно впливає на хід війни. Тому і випадає для Росії карта "смерті", - каже мольфар.

Читайте детальні прогнози на 2024 рік у нашій рубриці Ексклюзиви

Підготував Тарас Сидоржевський, головний редактор Главреда

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