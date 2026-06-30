Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку - в ЗСУ розкрили деталі

Російська армія змінила тактику на Харківщині, зробивши ставку на малі групи піхоти. У ЗСУ пояснили, чому бронетехніка майже зникла з поля бою.

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Війська РФ перейшли кордон на новому напрямку в Харківській області - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що сказав Віктор Трегубов:

РФ намагається інфільтруватися в районі Козачої Лопані на Харківщині

У селі Гранева точаться бої, окупанти прагнуть повністю закріпитися

Російські війська активізували дії на прикордонній ділянці Харківської області та намагаються розширити свою присутність поблизу Козачої Лопані. На окремих відтинках фронту противнику вдалося проникнути через державний кордон, однак у районі тривають бої, а ситуація залишається динамічною. Про це повідомив речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Суспільне Студія.

За словами військового, нині найбільш напружена обстановка склалася у районі двох прикордонних населених пунктів. Один із них уже став місцем присутності російських підрозділів, тоді як в іншому доля боїв ще не визначена.

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"Станом на зараз росіяни намагаються заходити, залазити вбік та інфільтруватися. У Граневі безпосередньо є (росіяни - ред.). Намагаються закріпитися і взяти село повністю. У Козачій Лопані (росіяни - ред.) намагаються залізти та закріпитися. Зараз конкретно йдуть бої, тому казати щось зарано, бо немає стабілізації лінії зіткнення", - повідомив Трегубов.

Речник Угрупування об'єднаних сил також звернув увагу на зміну характеру російських атак. За його словами, противник дедалі рідше використовує бронетехніку, натомість робить ставку на інші способи просування.

"Масове застосування техніки чи щось інше просто нереальне через те, що така висока насиченість повітря FPV-дронами та БпЛА як такими не дозволяє здійснювати активні маневри техніки й не дозволяє активне використання будь-чого, окрім малих піхотних груп, які можуть покладатися на власну непомітність. Непомітність стала фактично основним фактором просування вперед", - пояснив Трегубов.

Що цьому передувало

Напередодні Угрупування об'єднаних сил у відповіді на запит Української правди вже повідомляло, що російські підрозділи використовують тактику інфільтрації на прикордонній території Харківщини. Зазначалося, що ворог здійснив тактичне вклинення в районі села Граневе та намагається розвинути наступ у напрямку Козачої Лопані.

За інформацією співрозмовників видання, окремі групи російських військових фіксують безпосередньо у Козачій Лопані щонайменше протягом тижня. Українські сили активно застосовують FPV-дрони для ураження таких груп, а бойові дії тривають між селами Граневе та Козача Лопань.

Водночас у Дергачівській міській військовій адміністрації повідомляли, що протягом останніх двох-трьох місяців російські війська змогли досягти часткових тактичних успіхів у прикордонних хуторах, які адміністративно належать до Козачої Лопані, зокрема у Ветеринарному, Граневому та Шевченка.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті змінюється - коментар експерта

У російсько-українській війні поступово складається нова ситуація, яка дедалі більше працює на користь України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що перевага Росії у людському ресурсі, на яку Кремль тривалий час робив основну ставку, втрачає свою ефективність в умовах сучасної високотехнологічної війни. За його оцінкою, російська армія поступово входить у фазу виснаження, а темпи її просування знизилися до мінімального рівня.

"Про перелом у війні говорити ще зарано. Але пан Сибіга має рацію в тому, що зміни, які відбуваються на фронті, є вкрай негативними для російських окупаційних військ і наближають нас до переломного моменту", - наголосив він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, DeepState попередили про загрозу для Костянтинівки. Аналітики відзначили різке загострення ситуації навколо міста. За їхніми даними, противник вийшов на околиці Костянтинівки і намагається перерізати логістичні маршрути для відрізання міста від постачання.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив про відновлення активності ворога на південних напрямках. За його словами, ворог нарощує тиск біля Оріхова. Під час однієї з атак було задіяно п'ять квадроциклів, 17 мотоциклів і до півсотні військовослужбовців.

Керівник безпекових програм Павло Лакійчук констатував, що можливості російського командування обмежені через втрати. Він пояснив, що через дефіцит ресурсів росіянам бракує сил для одночасних наступів. Експерт зазначив, що через це окупанти змушені проводити операції послідовно, а не синхронно на кількох напрямках.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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