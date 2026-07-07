Чи зможе РФ захопити Донбас до кінця 2027 року: у НАТО оцінили шанси Кремля

У НАТО оцінили здатність російських військ продовжувати наступальні операції на Донбасі.

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Чи зможе РФ окупувати Донбас до кінця 2027 року / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скриншот

Коротко:

У НАТО не вірять, що РФ захопить решту Донбасу до кінця 2027 року

Російській армії бракує сил для закріплення на окупованих територіях

Захоплення поясу міст-фортець займе значно більше часу

У НАТО не вважають, що Росія буде здатна захопити пояс фортець на Донбасі до кінця 2027 року. Там наголошують, що наступ російських військ просувається значно повільніше, ніж очікувала сама Москва.

Про це високопосадовець НАТО заявив журналістам на полях саміту в Анкарі, повідомляє "Європейська правда".

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Відповідаючи на запитання про те, скільки часу Росії може знадобитися для захоплення решти території Донбасу, представник Альянсу нагадав про початкові розрахунки Кремля.

"За російськими оцінками, їм мало б знадобитися три дні, а сьогодні ми бачимо, що за ці міста точиться постійна запекла боротьба…", – зазначив він.

За словами високопосадовця, російським військам бракує особового складу для того, щоб закріплюватися на вже захоплених територіях та утримувати їх. Саме тому, за його словами, українські сили мають можливість тривалий час вести оборону.

"Отже, все це означає, що я не думаю, що існують якісь варті довіри оцінки того, що Росія зможе взяти пояс міст-фортець у будь-який момент протягом наступного року. Це займе набагато більше часу, ймовірно, набагато більше", – зазначив високопосадовець НАТО.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Чим важлива для ворога окупація Костянтинівки - коментар експерта

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що одним із головних пріоритетів для російських окупаційних військ залишається Костянтинівка. За його оцінкою, встановлення контролю над містом, на думку російського командування, дозволило б посилити тиск на українські сили в районі Покровська та Мирнограда, а також створити додаткові труднощі для оборони Часового Яру.

"Костянтинівку вони хотіли б захопити для того, щоб підтвердити Покровсько-Мирноградський виступ на північ від Покровська й Мирнограда", – вказав він.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відбувається на Донеччині

Як писав Главред, РФ запропонувала Україні тимчасово припинити вогонь у Костянтинівці, однак така ініціатива може бути спробою використати паузу для закріплення своїх сил у місті. Так ситуацію оцінюють аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що однією з найгарячіших ділянок фронту сьогодні є Костянтинівський напрямок. Ситуація там залишається складною, але контрольованою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко. За його словами, РФ намагається проводити активні штурми та зайти в Костянтинівку, щоб окупувати місто.

Військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, що ситуація безпосередньо на полі бою залишається надзвичайно складною. Ключовим викликом для Сил оборони наразі є не лише стримування наступальних дій РФ, а й досягнення такого рівня стійкості, який дозволить змінити характер бойових дій.

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Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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