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Найбільший НПЗ Росії зупинився після атаки України: в Reuters розкрили наслідки

Інна Ковенько
7 липня 2026, 19:06оновлено 7 липня, 19:39
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Зупинка роботи заводу, який є найбільшим виробником бензину в РФ, може ще більше посилити дефіцит пального в країні.
Найбільший НПЗ Росії призупинив роботу після удару України
Найбільший НПЗ Росії призупинив роботу після удару України / Колаж: Главред, фото: ССО ЗСУ, скриншот

Головне:

  • Найбільший НПЗ РФ зупинив роботу після атаки українських дронів
  • Після атаки завод припинив продаж бензину та дизельного пального на товарній біржі
  • Зупинка найбільшого виробника бензину в РФ може посилити дефіцит пального в країні

Найбільший нафтопереробний завод Росії в Омську зупинив свою роботу після атаки українських безпілотників.

Удар по підприємству, розташованому глибоко в Сибіру, став однією з найдальших атак України за весь час повномасштабної війни, зазначає Reuters.

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За даними джерел видання, під час атаки загорілася установка первинної переробки нафти CDU-10. Вона забезпечує близько 38% потужностей заводу та може переробляти понад 24,5 тисячі тонн нафти на добу.

Починаючи з 7 липня, Омський НПЗ припинив продавати бензин і дизельне пальне на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі

Крім того, через наслідки атаки зупинили ще одну важливу установку первинної переробки – CDU-11, яка забезпечує ще близько 37% потужностей підприємства. Вона здатна переробляти до 24 тисяч тонн нафти на добу.

Зазначається, що сама установка CDU-11 не зазнала прямого влучання. Однак удар пошкодив мережі, без яких вона не може працювати. Її ввели в експлуатацію у 2023 році та, за словами співрозмовників агентства, може відновити роботу найближчим часом.

Водночас Омський НПЗ має дві законсервовані установки первинної переробки – CDU-7 та CDU-8, кожна з яких здатна переробляти по 10 тисяч тонн нафти на добу. Теоретично підприємство може компенсувати частину втрат за рахунок їхнього повторного запуску.

Журналісти зазначають, що повна зупинка найбільшого виробника бензину в Росії може ще більше поглибити дефіцит пального на внутрішньому ринку країни.

За підсумками 2024 року Омський НПЗ переробив близько 22 мільйонів тонн нафти, виробивши 5 мільйонів тонн бензину та 8 мільйонів тонн дизельного пального.

Найбільший НПЗ Росії зупинився після атаки України: в Reuters розкрили наслідки
НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: думка експерта

Забезпечення російської армії паливом і надалі має пріоритетний характер, проте ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні - залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що певні проблеми з постачанням палива вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки що не є критичними для боєздатності військ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, 6 липня українські дрони атакували Омський нафтопереробний завод - найбільший НПЗ Росії та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Завод досі не зазнавав ударів. Підприємство розташоване більш ніж за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Главред раніше писав, що в ніч на 6 липня Сили оборони України вчергове атакували нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Другий НПЗ, який потрапив під удар Сил оборони цієї ночі - "НОВАТЭК-Усть-Луга" у населеному пункті Слободка.

Нагадаємо, 4 липня кілька гучних вибухів прогриміло на малій батьківщині кремлівського диктатора Володимира Путіна. З'ясувалося, що українські дрони влучили у нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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