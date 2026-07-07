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Долар несподівано обвалився, а євро пішов угору: курс валют на 8 липня

Інна Ковенько
7 липня 2026, 15:54
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На середу, 7 липня, долар подешевшав щодо гривні, тоді як євро незначно подорожчав.
Курс валют на 8 липня
Курс валют на 8 липня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара і євро 8 липня
  • Наскільки впаде курс долара 8 липня
  • Чи змінився курс євро

На середу, 8 липня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар послабив свої позиції відносно української валюти, а євро показав незначний ріст. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 8 липня

Зазначається, що на середу офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,50 гривень за долар. Таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з вівторком, 7 липня

відео дня

Курс євро на 8 липня

Натомість курс євро пішов угору. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,88 гривень, що на 2 копійки більше, порівняно з попереднім днем, 7 липня

Курс злотого на 8 липня

Польський злотий не зазнав суттєвих коливань. За даними НБУ, офіційний курс злотого на 8 липня складає 11,85 гривні за злотий, що менше на 1 копійку, порівняно з вівторком, 7 липня.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара та євро в липні - експерт

У липні валютний ринок України може перебувати під впливом кількох ключових чинників, серед яких активність імпортерів, динаміка цін на енергоносії, обсяги міжнародної фінансової підтримки та безпекова ситуація. Про це в коментарі Главреду повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лесовий.

За його оцінками, курс долара в цей період, найімовірніше, коливатиметься в межах 44,5-45,5 грн/$, тоді як євро може перебувати в діапазоні 51-53 грн/€, за умови що співвідношення євро до долара на світових ринках залишатиметься в коридорі 1,14-1,18

"Тобто загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься в прийнятному режимі - без надмірних коливань", - підсумував Лесовий.

Курс валют - останні новини за темою

Главред раніше повідомляв, що на вівторок, 7 липня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,56 гривень за долар, а євро - 50,86 грн/євро.

Раніше повідомлялося, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це в коментарі Главреду сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше заявляв, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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