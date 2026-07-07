Зливи, гради, шквали: на Україну насувається потужний шторм, оголошено небезпеку

Синоптик попередила українців про непогоду.

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Прогноз погоди в Україні 8 липня / фото: УНІАН

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Де в середу не буде опадів

Якою буде температура повітря 8 липня

Погода в Україні завтра, 8 липня, зміниться через холодний атмосферний фронт, який принесе більше опадів. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, в Україні у найближчий час дощі можуть переходити у сильну зливу, також ймовірні град та шквали. Окрім цього завтра очікується вітер західних напрямків, часом можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

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"На крайньому сході, а в другій половині дня середи в західних областях (окрім Карпат) - без опадів", - додала синоптик.

Синоптична карта / фото: facebook.com/tala.didenko?locale=uk_UA

Температура повітря 8 липня становитиме на півдні, сході та на Дніпропетровщині +25+29 градусів, а на решті території +18+23 градуси.

Погода в Україні 8 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода у Києві

У середу у столиці очікується дощ, гроза, штормовий вітер до 15-20 метрів за секунду. Можлива навіть сильна злива. Діденко прогнозує температуру повітря у Києві вдень +20+21 градус.

Погода в Києві 8 липня / фото: скріншот з meteoprog

В Україні оголосили І рівень небезпечності

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 8 липня вдень в Україні, крім заходу та крайнього сходу, очікуються грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях. Місцями можливий град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

У Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях очікуються значні дощі, а в західних і північних областях пориви вітру 15-20 м/с. Через це на майже всій території країни оголошено жовтий рівень небезпечності.

Попередження синоптиків про жовтий рівень небезпечності / фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 7 липня українців чекає мінлива погода з дощами та грозами. Впродовж дня місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, тоді як на сході країни опадів не прогнозують.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями виснажливої спеки в Україні не буде. Денна температура триматиметься в межах +22…+28 градусів, лише на півдні та сході, а також у Дніпропетровській області може бути трохи тепліше.

Напередодні стало відомо, що до 9 липня в Україні переважатиме комфортна погода. До четверга по всій території країни місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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