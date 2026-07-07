Знищено понад тисячу одиниць техніки РФ: в Міноборони показали кадри операції 'Ашан'

Дві хвилі ударів спеціально розробленими дронами та новим боєприпасом позбавили ворога сотень одиниць техніки й уповільнили темпи його наступу на фронті.

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В Міноборони показали кадри унікальної операції "Ашан" / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Операція "Ашан" мала два етапи

Сили оборони вразили 1180 цілей ворога

Ворог відновлював втрати місяцями

Сили оборони України вразили 1180 цілей ворожої техніки та артилерії у межах двоетапної спецоперації "Ашан", яка на пів року загальмувала механізований наступ армії РФ. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Перший етап: удар по техніці в глибокому тилу

Рішення про проведення операції ухвалили торік - за ініціативою президента та рішенням Ставки виділили додаткове фінансування на спецоперацію проти механізованого угруповання ворога. Військові накопичили спеціально розроблені дрони, зібрали необхідні розвідувальні дані та підготували масований удар по техніці противника в глибокому тилу.

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Федоров пояснив логіку такого підходу до ослаблення наступального потенціалу РФ.

"Наше завдання - діяти асиметрично проти ворога. Операція "Ашан" - один із прикладів того, як технології, розвідка та якісне планування дають змогу системно послаблювати наступальний потенціал противника", - зазначив Федоров.

Дивіться унікальні кадри операції "Ашан":

/ Скріншот

Результат першого етапу проявився вже за кілька діб. Лише за три доби Сили оборони вразили 949 ворожих цілей, після чого ворог був змушений відвести значну частину техніки від лінії фронту, а на відновлення втрат йому знадобилися місяці.

Другий етап: нова зброя проти артилерії

Через кілька тижнів після завершення першої хвилі ударів операцію повторили, змінивши пріоритетну ціль.

"Цього разу основною ціллю стала ворожа артилерія. Вона залишається одним із головних викликів на полі бою. Тому ми почали шукати нове рішення", - розповів Федоров.

Для другого етапу спеціально розробили новий боєприпас, призначений для ураження артилерійських систем противника. У підсумку уражено 231 ціль, із яких 171 знищено повністю. Загалом за два етапи операції "Ашан" Сили оборони вразили 1180 ворожих цілей.

Що дає фронту кожна така операція

Ефект від подібних ударів вимірюється не лише кількістю знищеної техніки, а й тактичними наслідками для ворога.

"Кожна така операція - це не лише знищена техніка. Це зірвані плани ворога, менше можливостей для його наступу та більше шансів зберегти життя наших військових", - підкреслив Федоров.

Федоров подякував за реалізацію операції окремому загону спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України, 412-й окремій бригаді безпілотних систем NEMESIS та іншим військовим, які брали участь у плануванні та проведенні ударів.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Чи можна говорити про перелом у війні - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що людський ресурс, який Кремль тривалий час вважав своєю головною перевагою, втрачає ефективність в умовах сучасної високотехнологічної війни. На його думку, російська армія поступово входить у фазу виснаження, а темпи її просування знизилися до мінімальних показників.

Експерт зазначив, що говорити про переломний момент у війні поки що зарано, однак зміни на фронті складаються для російських військ дедалі менш сприятливо і поступово наближають таку точку.

За словами Коваленка, попри спроби Росії компенсувати свої проблеми збільшенням кількості дронів, авіабомб і артилерії, головною залишається нестача сил для наступальних дій. Він наголосив, що саме цей фактор дедалі більше обмежує можливості окупаційної армії. Навіть за офіційними даними, у травні середній тижневий приріст окупованої території становив лише 20–23 квадратні кілометри, що приблизно у шість разів менше, ніж роком раніше.

"Далі – глухий кут. Росіяни не зможуть просуватися і будуть змушені перейти до оборони", - наголосив Коваленко.

Коваленко також підкреслив, що водночас Україна посилює власний військовий потенціал, зокрема завдяки ударам безпілотників по цілях у глибокому російському тилу та поступовому звільненню територій. На його думку, саме ці чинники можуть створити передумови для перелому у війні вже найближчими місяцями.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState зробили гучну заяву щодо зміни динаміки бойових дій. Аналітики наголосили, що можлива зміна динаміки залежить від рішень ЗСУ. За їхніми підрахунками, у червні російські війська окупували 84 квадратні кілометри.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що твердження Кремля про нібито захоплення Костянтинівки не відповідає дійсності. Він підкреслив, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони України. За даними Генштабу, противник застосовує спроби інфільтрації малочисельними групами чисельністю один-три бійці.

Аналітики DeepState оцінили ініціативу РФ щодо припинення вогню у Костянтинівці як стратегічно небезпечну. Вони заявили, що перемир'я у Костянтинівці може дати змогу росіянам закріпитися в місті. За їхніми спостереженнями, окупанти прагнуть закріпитися в районах Іллінівки та Новодмитрівки і одночасно ведуть спроби інфільтрації в населений пункт.

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Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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